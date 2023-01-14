EYT'de Şubat Mart maaş tablosu NETLEŞTİ! 1979, 1983, 1995, 1999 sigorta girişliye geçiş hakkı VERİLDİ! EYT'de maaş TAKVİMİ ve LİSTESİ 2023! Borçlanma, kıdem tazminatı, staj...
EYT SON DAKİKA HABERLERİ! Yakında Meclis'e gelmesi beklenen EYT düzenlemesi hakkında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak EYT'den faydalanacakların yaş ortalamasının 49.9 olduğunu anlatan Bilgin, ''EYT'den faydalanacak kişi sayısı şu anda 2 milyonun üzerinde.'' dedi. Bilgin, EYT'nin şu an Meclis'te milletvekilleri tarafından çalışıldığını belirterek, ''İlk aylıklar şubat ya da martta bağlanabilir" açıklamasında bulundu. İşte detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hazırlanan yasayla ilgili sıcak açıklamalar geldi. İlk aylıklar ne zaman yatacak? sorusuna yanıt verildi. Yaş şartının ortadan kalkmasıyla milyonlarca kişi rahat bir nefes alırken gözler bu kez maaş tarihlerine çevrildi. Konuya ilişkin Bakan Bilgin'den son dakika açıklama yapıldı. Bilgin, maaş tutarı, tarihinin yanı sıra borçlanma, staj, kıdem tazminatı konularına da değindi. İşte o açıklamalar...
EYT ile ilgili vatandaşlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) iletilen tüm dosyaların bir ay içinde sonuca bağlanacağını ifade eden Bilgin, "Cumhurbaşkanımız talimat verdi, 'Bu sorunu kökten çözün' dedi" diye konuştu.
EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
EYT'den faydalanacakların yaş ortalamasının 49.9 olduğunu anlatan Bilgin, şunları söyledi:
"Bu bizim açımızdan avantaj ve sürdürülebilir bir durum. EYT'den faydalanacak kişi sayısı şu anda 2 milyonun üzerinde. Şubat sonu itibarıyla bu sayı 2 milyon 250 bin kişiye ulaşacak. Bunların yaklaşık 600 bini kamu görevlisi. Kamu görevlilerinin maaş ortalaması en düşük 11 bin lira.