EYT'de Stajyerlik ve çıraklık dahil edildi! 1999 öncesi 1999-2008 arası ve 2008 sonrası 3 ayrı MAAŞ HESABI! Şubat ayında hesaba...
Staj süresi emeklilik kapsamına alınacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili merak edilenlerden biri de bu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu ile ilgili çalışma yapıldığını belirterek, "EYT çalışmamız bittiği zaman, bu soru da aydınlanmış olur" dedi. SGK ve Bağ-Kur kapsamında EYT bekleyenlerin prim gün sayıları içinse kritik bir detay ortaya çıktı. Ayrıca staj ve çıraklık sürelerinin de emeklilik kapsamına alınacağı öğrenildi. İşte EYT son dakika gelişmeleri...
Geçtiğimiz gün prim gün sayısı konusunda bir düzenleme yapılacağını bildiren Bakan Vedat Bilgin, "Çözülebilecek sorunları hemen çözmemiz lazım. Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim. Burada emekliliği hak etme şartlarını standardize etmemiz lazım. Bu hem farklı mesleklerde çalışan insanlar arasında adaletsizlik duygusunun oluşmasını ortadan kaldırır hem de devletle toplum arasındaki güven duygusunu güçlendirir. Çalışma Bakanlığı her insanımızın yanındadır" ifadelerini kullandı.Peki, EYT son durum ne? İşte detaylar...
BAKAN BİLGİN'DEN TAŞERON İŞÇİLERE MÜJDE!
Taşeron işçilerle ilgili de müjde geldi. Bakan Bilgin, 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesiyle ilgili sürecin tamamlandığını aktardı. Bilgin açıklamasında "90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık."ifadelerini kullandı.
PRİM GÜN SAYISI AŞAĞI ÇEKİLECEK
SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki EYT'lilerin prim gün sayılarının nasıl eşitleneceğini merak edilirken, 5000 prim günü olanın da 9000 bin prim günü olanın da EYT'ye dahil edileceği ancak; maaş hesabında ise prim günü farklı olan kişilerin farklı emekli maaşı alacağı belirtildi. Prim eşitlemede prim gün sayısının artmayacağı ve Bağ-Kur'luların istenilen prim gün sayısında aşağıya çekilmesi söz konusu olacak.
STAJ VE ÇIRAKLIK EMEKLİLİK KAPSAMINA ALINACAK
Stajyer ve çırakların işe başlama tarihlerinin emeklilikte geçerli olacağına da kesin gözüyle bakılıyor. İşe başlama tarihi 8 Eylül 1999 olan stajyer ve çıraklar için 18 yaşa dikkat edileceği ifade ediliyor. Staj süresi sigortalılık süresinin tamamlanması açısından önemli olacak.