EYT'de staja takılanlara A takımı oluştu! 4.4 milyon için SGK prim, yıl tablosu ayyuka çıktı! O kişiler için 12 ay geçerli olacak! Çıraklıkta 6 aylık...
EYT kapsamında milyonlarca kişi emeklilik hakkında sahip oldu. Öte yandan gözler staj ve çıraklık sigortasına çevrildi. Özellikle çıraklık sigortası için hükümet kanadından sinyaller geldi. Bu kapsamda beklenen bir düzenleme çıkarsa çıraklık girişi olanlar, borçlanma yaparak söz konusu süreleri uzun vadeli sigorta kollarından saydırabilecek. Peki, staj ve çıraklık kapsama alınacak mı? Çıraklıkta-Stajda geçen süreler emeklilikte dikkate alınır mı? İşre konu hakkında merak edilenler...
9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi bulunanların emeklilik için yaş şartı düzenlemeyle birlikje kaldırıldı. Bununla birlikte staj ve çıraklık yapanların beklentileri arttı ve yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesinin ardından mevcut düzenin nasıl olacağı da araştırılıyor. İşte staj ve çıraklık sigortasıyla ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenleme, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara veya borçlanma yoluyla başlangıçlarını bu tarih öncesine çekenlere emeklilik hakkı sunarken, çıraklık yapanlar da heyecanlı bekleyiş içerisine girdi.
Mevcut düzenlemelere göre, çıraklık veya staj sürecinde yapılan sigortalar sağlık sigortası olarak kabul edilerek emeklilik primleri olarak değerlendirilmiyor.
Bu nedenle, mevcut mevzuata göre çıraklık veya staj süresi, emeklilik hesaplamalarında başlangıç olarak kabul edilmiyor ve bu süreler için ödenen primler emeklilik sürecinde kullanılmıyor.