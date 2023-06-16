EYT’de staja takılanlara A takımı oluştu! 4.4 milyon için SGK prim, yıl tablosu ayyuka çıktı! O kişiler için 12 ay geçerli olacak! Çıraklıkta 6 aylık...

9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi bulunanların emeklilik için yaş şartı düzenlemeyle birlikje kaldırıldı. Bununla birlikte staj ve çıraklık yapanların beklentileri arttı ve yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesinin ardından mevcut düzenin nasıl olacağı da araştırılıyor. İşte staj ve çıraklık sigortasıyla ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...