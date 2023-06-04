EYT'de staj ve çıraklık için nihai tablo! 1999-2000 ö. başlangıcı geriye çekecek! 2 istisna belirlendi: 6 ay, 1 yıllık süreler kapsama alınacak! SGK prim, yıl şartları...
EYT kapsamında milyonlarca kişiye emeklilik yolu açılırken, gözler çıraklık yapanlara çevrildi. Hükümet çıraklık sigortası için yapılacak çalışmalarka ilgili sinyal verdi. Beklenen olursa, çıraklık sigorta girişi olanlar, belli dönemler için borçlanma yaparak, söz konusu süreleri uzun vadeli sigorta kollarından saydırabilecek, işe başlangıç tarihi yapabilecek. Böylelikle çıraklık yapan kişilerin başlangıç tarihleri geriye doğru çekilecek. Peki, EYT'de çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte tüm detaylar haberimizde...
04.06.2023 18:50 - Son Güncelleme: 04.06.2023 18:50
EYT düzenlemesi sonrası yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. Özellikle çıraklık yapanlar için hazırlıklar merak konusu oldu. Çıraklığını 9 Eylül 1999 öncesinde yapmış olanlar için borçlanma formülü üzerinde duruluyor. İşte tüm detaylar haberimizde...
8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlara EYT kapsamında emeklilik yolu açılırken, çıraklık yapanlara yönelik hazırlık da merakla bekleniyor. İşte haberin detayları...
EYT yasası 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ile borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekebilenlere emeklilik yolunu açtı.