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Haberler Ekonomi EYT'DE STAJ SİGORTASI İÇİN TARİH NETLEŞTİ! Açıklama geldi: 'Artık onlar da emekli olacak!' Staj ve çıraklık başlangıç sayılacak mı? Torba yasada 2000 öncesi...

EYT'DE STAJ SİGORTASI İÇİN TARİH NETLEŞTİ! Açıklama geldi: 'Artık onlar da emekli olacak!' Staj ve çıraklık başlangıç sayılacak mı? Torba yasada 2000 öncesi...

EYT yasası ile birlikte milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. Düzenleme sonrası staj ve çıraklık sigortası olanların kapsam dışında kalmasının ardından yeni çalışma yapılacak mı merak ediliyordu. Konu hakkında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici müjdeyi duyurdu. Destici, 14 Mayıs'tan sonra staj ve çıraklık mağdurlarının da EYT kapsamında emeklilik hakkına kavuşacağını söyledi. Peki, Staj sigortası ne zaman başlangıç sayılacak? Kimleri kapsayacak? İşte konu hakkında merak edilenler!

takvim.com.tr
AA
01.05.2023 16:33 - Son Güncelleme: 01.05.2023 17:08
EYT’DE STAJ SİGORTASI İÇİN TARİH NETLEŞTİ! Açıklama geldi: ’Artık onlar da emekli olacak!’ Staj ve çıraklık başlangıç sayılacak mı? Torba yasada 2000 öncesi...

EYT yasasının ardından emekliliği kolaylaştıracak yeni reform çalışmaları masaya geldi. Öte yandan staj ve çıraklık sigortası kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimin ardından staj ve çıraklık mağdurlarının da EYT kapsamına dahil edileceğini duyurdu. Peki, kimler için geçerli olacak? İşte konu hakkında detaylar...

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EYT’DE STAJ SİGORTASI İÇİN TARİH NETLEŞTİ! Açıklama geldi: ’Artık onlar da emekli olacak!’ Staj ve çıraklık başlangıç sayılacak mı? Torba yasada 2000 öncesi...

O TARİHTE EMEKLİLİĞE KAVUŞACAKLAR!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 14 Mayıs'tan sonra staj ve çıraklık mağdurlarının da EYT kapsamında emeklilik hakkına kavuşacağını söyledi.

EYT’DE STAJ SİGORTASI İÇİN TARİH NETLEŞTİ! Açıklama geldi: ’Artık onlar da emekli olacak!’ Staj ve çıraklık başlangıç sayılacak mı? Torba yasada 2000 öncesi...

Destici, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen 7. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

EYT’DE STAJ SİGORTASI İÇİN TARİH NETLEŞTİ! Açıklama geldi: ’Artık onlar da emekli olacak!’ Staj ve çıraklık başlangıç sayılacak mı? Torba yasada 2000 öncesi...

Çıkarılan yasa ile emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözüldüğünü, binlerce sözleşmeli çalışanın kadroya alındığını hatırlatan Destici, "14 Mayıs'tan sonra staj ve çıraklık mağdurları da emeklilik hakkına kavuşacak.

EYT’DE STAJ SİGORTASI İÇİN TARİH NETLEŞTİ! Açıklama geldi: ’Artık onlar da emekli olacak!’ Staj ve çıraklık başlangıç sayılacak mı? Torba yasada 2000 öncesi...

Diğer sözleşmeliler de kadroya geçecek.

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