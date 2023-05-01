EYT’DE STAJ SİGORTASI İÇİN TARİH NETLEŞTİ! Açıklama geldi: ’Artık onlar da emekli olacak!’ Staj ve çıraklık başlangıç sayılacak mı? Torba yasada 2000 öncesi...

EYT yasasının ardından emekliliği kolaylaştıracak yeni reform çalışmaları masaya geldi. Öte yandan staj ve çıraklık sigortası kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimin ardından staj ve çıraklık mağdurlarının da EYT kapsamına dahil edileceğini duyurdu. Peki, kimler için geçerli olacak? İşte konu hakkında detaylar...