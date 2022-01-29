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Haberler Ekonomi EYT'de son formül ortaya çıktı! İpucu paylaşıldı! EYT'li olup primi tamamlamış o yaş üzeri herkese müjdeli haber

EYT'de son formül ortaya çıktı! İpucu paylaşıldı! EYT'li olup primi tamamlamış o yaş üzeri herkese müjdeli haber

Kamuoyu gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT'liler yeni detayları merak etmeye başladı. Emekli maaşlarına yapılan son düzenlemeler ve maaş zam oranlarının netleşmesinin ardından sıra EYT konusunda çözüm arayışlarının ne yönde olacağına geldi. Prim gün sayısını doldurmasına rağmen emeklilik için yaş şartını bekleyen çok sayıda mağdurun yaşadığı sorun ne zaman çözülecek merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise EYT konusunda kritik ipuçlarını paylaştı. İşte EYT'de son durum.

29.01.2022 15:55 - Son Güncelleme: 29.01.2022 15:55
EYT’de son formül ortaya çıktı! İpucu paylaşıldı! EYT’li olup primi tamamlamış o yaş üzeri herkese müjdeli haber

Erken Emeklilik Yasası Gündeme Geldi!

EYT konusunda yapılacak çalışmalar bir yandan merak edilirken, diğer yandan birçok yeni tartışmada bu konuda gündeme gelmeye devam ediyor.

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EYT’de son formül ortaya çıktı! İpucu paylaşıldı! EYT’li olup primi tamamlamış o yaş üzeri herkese müjdeli haber

Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran yeni açıklamalar sonrasında, emeklilik yaşının aşağı çekilmesine yönelik tartışmalar da gündemde ilk sırada yerini almaya başladı. Özellikle yıpranma payına yönelik tartışmalar ilgi odağı olmaya devam ediyor.

EYT’de son formül ortaya çıktı! İpucu paylaşıldı! EYT’li olup primi tamamlamış o yaş üzeri herkese müjdeli haber

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından EYT'nin maliyetlerinin hesaplanmaya başladığına dair haberlerin gündeme gelmesinin ardından, EYT'de maaş kesintili yeni bir formülün de masaya yatırılabileceği dikkat çekmişti.

EYT’de son formül ortaya çıktı! İpucu paylaşıldı! EYT’li olup primi tamamlamış o yaş üzeri herkese müjdeli haber

Öte yandan kısmı emeklilik ve kalan sürenin tamamlanmasına ilişkin çeşitli meslek grupları için yıpranma paylarının da eklenmesine dair çalışmalar merak ediliyor.

EYT’de son formül ortaya çıktı! İpucu paylaşıldı! EYT’li olup primi tamamlamış o yaş üzeri herkese müjdeli haber

Kısmı Emeklilik ile 50 Yaşında Emeklilik Mümkün!

EYT meselesinin çözümünde gündemi en çok meşgul eden detaylardan biri olan kısmı emeklilik, 3600 prim gününü tamamlayan kadınlar için 50 yaşında emeklilik hakkının elde edilmesine yönelik dikkat çekiyor.

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