EYT’de son formül ortaya çıktı! İpucu paylaşıldı! EYT’li olup primi tamamlamış o yaş üzeri herkese müjdeli haber

Kısmı Emeklilik ile 50 Yaşında Emeklilik Mümkün!

EYT meselesinin çözümünde gündemi en çok meşgul eden detaylardan biri olan kısmı emeklilik, 3600 prim gününü tamamlayan kadınlar için 50 yaşında emeklilik hakkının elde edilmesine yönelik dikkat çekiyor.