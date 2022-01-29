EYT'de son formül ortaya çıktı! İpucu paylaşıldı! EYT'li olup primi tamamlamış o yaş üzeri herkese müjdeli haber
Kamuoyu gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT'liler yeni detayları merak etmeye başladı. Emekli maaşlarına yapılan son düzenlemeler ve maaş zam oranlarının netleşmesinin ardından sıra EYT konusunda çözüm arayışlarının ne yönde olacağına geldi. Prim gün sayısını doldurmasına rağmen emeklilik için yaş şartını bekleyen çok sayıda mağdurun yaşadığı sorun ne zaman çözülecek merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise EYT konusunda kritik ipuçlarını paylaştı. İşte EYT'de son durum.
29.01.2022 15:55
- Son Güncelleme: 29.01.2022 15:55
Erken Emeklilik Yasası Gündeme Geldi!
EYT konusunda yapılacak çalışmalar bir yandan merak edilirken, diğer yandan birçok yeni tartışmada bu konuda gündeme gelmeye devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından EYT'nin maliyetlerinin hesaplanmaya başladığına dair haberlerin gündeme gelmesinin ardından, EYT'de maaş kesintili yeni bir formülün de masaya yatırılabileceği dikkat çekmişti.
Kısmı Emeklilik ile 50 Yaşında Emeklilik Mümkün!
EYT meselesinin çözümünde gündemi en çok meşgul eden detaylardan biri olan kısmı emeklilik, 3600 prim gününü tamamlayan kadınlar için 50 yaşında emeklilik hakkının elde edilmesine yönelik dikkat çekiyor.