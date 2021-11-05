EYT'de son durum 5 Kasım 2021! EYT çıktı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni hamle! Almanya ve Finlandiya modeli nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için formül arayı devam ederken masadaki modeller merak ediliyor. Mağduriyeti bitirecek bir formül üzerinde durulurken, polis, hemşire, doktor, öğretmen gibi bir çok meslek gruplarında bulunan yıpranmanın genişletilmesi gündemde yer alıyor.

Peki yıpranma hangi meslekleri kapsayacak, yıpranma payı kaç yıl olacak? Konu ile ilgili çalışmalar yapılırken Almanya ve Finlandiya modellerine de bakılıyor.