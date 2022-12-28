EYT'de son dakika YAŞ ŞARTI YOK! 38-40-44-56-58 tüm yaşlar torbaya alındı! O kişiler 540 günlük prim farkıyla EYT çemberine girdi! 1 Mart 2001 tarihinde...
EYT'de en merak edilen mevzu yaş şartının gelip gelmeyeceğiydi. Kadınlar için 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl ve minimum 5000 sigorta günü olmak üzere şart konuldu. Yaş sınırı için Başkan Erdoğan son noktayı koydu. Öte yandan 8 Eylül 1999 öncesi askere gidip 1 Mart 2001 tarihinde sigorta girişi olanlarda da sigorta başlangıç tarihi geri çekilecek. Burada 540 günlük bir fark var ama bu kişiler de EYT kapsamında olacak. Bununla ilgili taslak metin TBMM'ye gidecek. Peki, EYT'de yaş şartı olacak mı? Düzenlemede yaş sınırı var mı? Kimler EYT'li, kimler değil? İşte tüm detaylar!
EYT'de yaş şartı olacak mı? Sorusu gündemde en merak edilen konular arasında yer aldı. EYT şartları ve detayları için beklenen gün geldi çattı. Başkan Erdoğan gerekli detayları açıklayacak. Peki, EYT yaş şartı olacak mı? İşte detaylar...
Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.
Bugün ülkemizin tüm tartışma alanlarını, milletimizin her kesimin beklentilerini çözmüş olarak 2023'e girme kararlılığımızın son örneği olan EYT ile ilgili düzenleme müjdesiyle huzurundayım.
Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen düzenleme uzun süre kapsamlı çalışmanın ardından nihai halini almıştır.
Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, sürdürülebilir, makul, adil seviyeye getirilmesi hususunda önemli reformlara imza atmış hükümetiz.
Geçmiş yıllardaki gerçeklerden kopuk uygulamalar sebebiyle kamu bütçesine büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemini yönetilebilir hale getirmek için çok çalıştık, uğraştık.