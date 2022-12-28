EYT'de son dakika YAŞ ŞARTI YOK! 38-40-44-56-58 tüm yaşlar torbaya alındı! O kişiler 540 günlük prim farkıyla EYT çemberine girdi! 1 Mart 2001 tarihinde...

EYT'de yaş şartı olacak mı? Sorusu gündemde en merak edilen konular arasında yer aldı. EYT şartları ve detayları için beklenen gün geldi çattı. Başkan Erdoğan gerekli detayları açıklayacak. Peki, EYT yaş şartı olacak mı? İşte detaylar...