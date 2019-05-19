GaleriEkonomi

EYT'de son dakika: Emeklilikte Yaş Takılanlar için müjdeli haber var mı? Finlandiya modeli nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Prim gününü doldurup emekli olabilmek için yaş gününü doldurmayı bekleyenlerin merakla beklediği EYT ile ilgili AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bir açıklama yapmıştı. Son gelişmelere göre EYT'de Finlandiya modeli düşünüldüğü öğrenildi. Peki, EYT'de son gelişmeler neler? Emeklilikte Finlandiya modeli nedir?

19.05.2019 17:08 - Son Güncelleme: 19.05.2019 17:08
EYT'de son dakika: Emeklilikte Yaş Takılanlar için müjdeli haber var mı? Finlandiya modeli nedir?

EYT ile ilgili yeni gelişmeler neler? Geçtiğimiz cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, EYT ile ilgili bir açıklama yaptı. Yıldırım'ın açıklamasının ardından vatandaşlar EYT'nin Meclis gündemine gelip gelmediğini araştırmaya başladı. Öte yandan EYT için Finlandiya modeli düşünüldüğü gelen bilgiler arasında. Peki, Emeklilikte Finlandiya modeli nedir* EYT'de son gelişmeler neler? İşte detaylar...

EYT'de son dakika: Emeklilikte Yaş Takılanlar için müjdeli haber var mı? Finlandiya modeli nedir?

BİNALİ YILDIRIM'IN EYT AÇIKLAMASI

Cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, emeklilikte yaşa takılanlar için daha önce 'biraz sabır' dediği hatırlatarak, "Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" dedi.

EYT'de son dakika: Emeklilikte Yaş Takılanlar için müjdeli haber var mı? Finlandiya modeli nedir?

FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

Yıldırım'ın işaret ettiği Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler.

EYT'de son dakika: Emeklilikte Yaş Takılanlar için müjdeli haber var mı? Finlandiya modeli nedir?

Uzmanlar konu hakkında şunları söylediler:

"Yaş şartı düzenlemenin çıktığı 1999 sonrasında yükseldiği için emekli olamayan çalışanların mağduriyetleri ortada. Bu mağduriyetlerin siyasi istismar malzemesi yapıldığı da ortada. Bu konuda çözüm arayışları devam ediyor.

EYT'de son dakika: Emeklilikte Yaş Takılanlar için müjdeli haber var mı? Finlandiya modeli nedir?

Almanya veya daha çok Finlandiya modeli olarak bilinen model ele alınıyor. Finlandiya ve Almanya'da da emeklilik yaşı 65, 67, buralarda. Bizde ise 2008 sonrası için erkekte 61 kadında 58 yaş şartı bulunuyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Gençlere çifte destek! Prim ve vergi desteğinden yararlanmak için hangi şartları yerine getirmek gerekir?
Gençlere çifte destek! Prim ve vergi desteğinden yararlanmak için hangi şartları yerine getirmek gerekir?