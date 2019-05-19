EYT'de son dakika: Emeklilikte Yaş Takılanlar için müjdeli haber var mı? Finlandiya modeli nedir?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Prim gününü doldurup emekli olabilmek için yaş gününü doldurmayı bekleyenlerin merakla beklediği EYT ile ilgili AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bir açıklama yapmıştı. Son gelişmelere göre EYT'de Finlandiya modeli düşünüldüğü öğrenildi. Peki, EYT'de son gelişmeler neler? Emeklilikte Finlandiya modeli nedir?
19.05.2019 17:08
- Son Güncelleme: 19.05.2019 17:08
EYT ile ilgili yeni gelişmeler neler? Geçtiğimiz cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, EYT ile ilgili bir açıklama yaptı. Yıldırım'ın açıklamasının ardından vatandaşlar EYT'nin Meclis gündemine gelip gelmediğini araştırmaya başladı. Öte yandan EYT için Finlandiya modeli düşünüldüğü gelen bilgiler arasında. Peki, Emeklilikte Finlandiya modeli nedir* EYT'de son gelişmeler neler? İşte detaylar...
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