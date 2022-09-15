EYT’de son dakika çözüm formülü açıklandı: EYT bekleyenler için prim desteği düzenlemesi müjdesi! Şartlar sil baştan

Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son hal ne? EYT mağdurları uzunca süreden bu yana EYT konusunu gündeme getiriyor. Genellikle yaş sınırının esnetilmesi istenirken prim desteğinin de talep edildiği biliniyor. İşte bu mevzuya dair son gelişmeler! Yasalara göre bayan ve erkeğin sigortalılık şartları değişiyor. Kadınlar yaş, prim ve sigortalılık süresinde erkeklerden daha avantajlı. Fakat her iki kesim amacıyla de 1999'daki planlama ardından emeklilik zorlaştı.