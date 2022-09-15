Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT'de son dakika çözüm formülü açıklandı: EYT bekleyenler için prim desteği düzenlemesi müjdesi! Şartlar sil baştan

EYT'de son dakika çözüm formülü açıklandı: EYT bekleyenler için prim desteği düzenlemesi müjdesi! Şartlar sil baştan

Emekli olmak amacıyla istenmiş olan meşru şartları tamamlamış fakat yaşını doldurmamasından kaynaklı olarak sonuca varamayan milyonlarca vatandaş var. Hal bu olunca da vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında atılacak adımları bekliyor. EYT kapsamına giren çok sayıda vatandaş 'Acaba ben de emekli olabilecek miyim?' diye merak ediyor. Son olarak Bakan Vedat Bilgin, EYT ile alakalı olarak "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha vakit alacak, tek bir formül üstünde duruyoruz ama şimdilik sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" şeklinde konuşmuştu.

takvim.com.tr
15.09.2022 08:47 - Son Güncelleme: 15.09.2022 08:47
EYT’de son dakika çözüm formülü açıklandı: EYT bekleyenler için prim desteği düzenlemesi müjdesi! Şartlar sil baştan

Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son hal ne? EYT mağdurları uzunca süreden bu yana EYT konusunu gündeme getiriyor. Genellikle yaş sınırının esnetilmesi istenirken prim desteğinin de talep edildiği biliniyor. İşte bu mevzuya dair son gelişmeler! Yasalara göre bayan ve erkeğin sigortalılık şartları değişiyor. Kadınlar yaş, prim ve sigortalılık süresinde erkeklerden daha avantajlı. Fakat her iki kesim amacıyla de 1999'daki planlama ardından emeklilik zorlaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’de son dakika çözüm formülü açıklandı: EYT bekleyenler için prim desteği düzenlemesi müjdesi! Şartlar sil baştan

Prim Desteği Düzenlemesi Nasıl

Prim planlamasının yapılması gene EYT düzenlemelerine yönelik beklenilen konulardan biri. Bu planlama yaşama geçirilirse emekli olmak amacıyla yaşını doldurmuş fakat primini dolduramamış vatandaşlara destek sağlanacak.

EYT’de son dakika çözüm formülü açıklandı: EYT bekleyenler için prim desteği düzenlemesi müjdesi! Şartlar sil baştan

Destek kapsamında ise tamamlanması dilenen prim gün sayısında ortaya çıkan boşlukların doldurulması bağlamında borçlanma yoluna gidilecek.

EYT’de son dakika çözüm formülü açıklandı: EYT bekleyenler için prim desteği düzenlemesi müjdesi! Şartlar sil baştan

Kadınlar bu süre boyunca sigortalı çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren oluşturulan her çocuk amacıyla 2 sene olmak üzere belirlenecek.

EYT’de son dakika çözüm formülü açıklandı: EYT bekleyenler için prim desteği düzenlemesi müjdesi! Şartlar sil baştan

Erkeklerde ise askerlik oluşturulan vakit öneme alınacak ve emeklilik 1 sene erkene çekilebilecek. Dolayısıyla emeklilik yaşı 1999 tarihinde işe girmek koşuluyla erkeklerde 55 kadınlarda ise 50 olabilecek.

SON DAKİKA