EYT'de son dakika çözüm formülü açıklandı: EYT bekleyenler için prim desteği düzenlemesi müjdesi! Şartlar sil baştan
Emekli olmak amacıyla istenmiş olan meşru şartları tamamlamış fakat yaşını doldurmamasından kaynaklı olarak sonuca varamayan milyonlarca vatandaş var. Hal bu olunca da vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında atılacak adımları bekliyor. EYT kapsamına giren çok sayıda vatandaş 'Acaba ben de emekli olabilecek miyim?' diye merak ediyor. Son olarak Bakan Vedat Bilgin, EYT ile alakalı olarak "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha vakit alacak, tek bir formül üstünde duruyoruz ama şimdilik sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" şeklinde konuşmuştu.
15.09.2022 08:47 - Son Güncelleme: 15.09.2022 08:47
Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son hal ne? EYT mağdurları uzunca süreden bu yana EYT konusunu gündeme getiriyor. Genellikle yaş sınırının esnetilmesi istenirken prim desteğinin de talep edildiği biliniyor. İşte bu mevzuya dair son gelişmeler! Yasalara göre bayan ve erkeğin sigortalılık şartları değişiyor. Kadınlar yaş, prim ve sigortalılık süresinde erkeklerden daha avantajlı. Fakat her iki kesim amacıyla de 1999'daki planlama ardından emeklilik zorlaştı.
Prim Desteği Düzenlemesi Nasıl
Prim planlamasının yapılması gene EYT düzenlemelerine yönelik beklenilen konulardan biri. Bu planlama yaşama geçirilirse emekli olmak amacıyla yaşını doldurmuş fakat primini dolduramamış vatandaşlara destek sağlanacak.