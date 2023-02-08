EYT'de SON 7 GÜN! TBMM pusulası basılıyor! 5000-7200 prim+1976-1980-1991-1999 sigortalılar EYT Meclis onayında! 3600 primi olana kısmi emeklilik yolu! Staj, Tarım sigortası olanlar...
EYT hakkında son dakika gelişme var mı merak edilip araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin ardından Meclis çalışmalarına 1 hafta ara verildi. Bu nedenle EYT görüşmeleri de ertelenmiş oldu. Yasayı bekleyenler bazı detaylar hakkında aramalara başladı. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar ve primini tamamlayanlar hemen emekli olacak. Öte yandan EYT dosyasında 3600 primle kısmi emeklilik şartlarının geçerli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, EYT onaylandı mı, ne zaman Meclis'e gelecek? EYT emeklilik başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar ve son gelişmeler...
EYT'de son durum hakkında aramalar hız kazandı. Milyonların beklediği düzenlemenin önümüzdeki haftalarda yasalaşması bekleniyor. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? Meclis onayladı mı? İşte son gelişmeler...
Meclis kapandı, EYT yasası ertelendi mi?
Milyonların sabırsızlıkla beklediği EYT için sayısı günler kaldı.
Bütçe Komisyonu'ndan geçen EYT düzenlemesi Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda gelmesi planlandı.
EYT, Meclis aşaması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecekti. Ancak 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 10 ilde can ve mal kaybına neden olan deprem yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilleri ve partilerin deprem bölgesine giderek çalışmalara destek olduğunu, bu nedenle bu haftaki Meclis toplantılarından sadece Genel Kurul toplantılarının ertelendiğini açıkladı.
EYT ertelendi mi?
Türkiye Büyük Millet Meclisinde tüm yasama işlemlere bir hafta ara verildi. Buna göre mecliste 6- 10 Şubat arası görüşülecek kanun teklifleri bir sonraki hafta meclis genel kurulunda görüşülecek.
Bu kapsamda EYT'de ertelenmiş oldu.