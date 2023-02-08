EYT’de SON 7 GÜN! TBMM pusulası basılıyor! 5000-7200 prim+1976-1980-1991-1999 sigortalılar EYT Meclis onayında! 3600 primi olana kısmi emeklilik yolu! Staj, Tarım sigortası olanlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilleri ve partilerin deprem bölgesine giderek çalışmalara destek olduğunu, bu nedenle bu haftaki Meclis toplantılarından sadece Genel Kurul toplantılarının ertelendiğini açıkladı.