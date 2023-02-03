EYT’de SON 5 GÜN! 3600 kısmi emeklilik şartları az evvel belli oldu! 1999 ö. + 5000x7000 prim+ 20-25 YIL EYT’de yakut değerinde! Staj sigortası, Prim farkı...

Yaklaşık 5 milyon kişinin yüzde 50'ye yakın kısmının 2023'te EYT düzenlemesinden yararlanacağını belirten Elitaş, 4A kapsamında olanların 1 milyon 661 bin, 4B kapsamında olanlar 88 bin 626, 4C kapsamında olanların ise 496 bin 151 kişi olduğunu aktardı.