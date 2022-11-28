EYT'de SINIR KALKTI! 1995-1996-1997-1999 sigorta + 42, 43, 44 yaşındakiler EYT'de A TAKIMI olacak! Şubat 2023'te Maaş + asgari 5.000 TL Promosyonla çifter kazanç!
Yeni yılla birlikte hayat geçecek olan EYT düzenlemesi ilk aşamada 1.5 milyon kişiyi emekli edecek. Yaşa Takılanlar maaş imkanının yanında promosyon da alabilecek. Bu kapsamda isteyenler promosyon alacağı bankayı emeklilik başvurusu sırasında seçecek. Ödemeler ise 3 gün sonra yapılacak. EYT'liler Şubat 2023'te çifte kazanç fırsatı yakalayacak. Öte yandan EYT'de 8 Eylül 1999 tarihinde 18 yaşına giren kadın çalışan 2023'te 42 yaşında emekli olabilecek. Aynı yaş ve tarihte işe başlayan erkek çalışan da bir yıl sonra 43 yaşında emekliliğe hak kazanabilecek. İşte EYT hakkında son gelişmeler!
28.11.2022 12:15 - Son Güncelleme: 28.11.2022 12:53
EYT hakkında son gelişmeler gündem olmaya devam ediyor. Yaşa takılanlara emeklilk fırsatı sağlayacak düzenleme için neredeyse sayılı günler kaldı ve milyonlarca kişi için heyecan dorukta. Yeni seneyle birlikte emeklilik işlemlerinin başlaması bekleniyor. Emekli olan EYT'liler 2023'te promosyon ve ikramiye kazancına sahip olacak. Öte yandan yaş sınırı hakkında açıklama geldi. İşte EYT hakkında son gelişmeler haberimizde...
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme gün sayıyor.
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Düzenleme ile ilk etapta 1.5 milyon kişi emekli olurken, EYT'liler emekli aylığıyla birlikte promosyon imkanı da elde edecek.