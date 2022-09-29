EYT'de sigortası 1999-2000-2002-2008-2009'da başlayana erken emeklilik ÇİZELGESİ! Yaş tık düşüyor 44-45-46! Sandıktakiler EYT'li sayılmayacak! 1500, 3900 prim + 1 yılla...
EYT çalışmalarının tamamlanmasının ardından şimdi de ne zaman yasalacağı merak ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek" açıklamasında bulundu. Peki EYT formülü ne? EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor? İşte son dakika gelişmeler ve tüm merak edilenler! Sigorta başlangıç tarihi 1999-2000-2002-2008-2009 olanlar...
29.09.2022 14:55 - Son Güncelleme: 29.09.2022 14:55
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kritik gelişmeler yaşanıyor. Vedat Bilgin merakla beklenen çalışmaların sona erdiğini duyuruken EYT yasasını bekleyenlerin heyecanı arttı. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş da açıklama yaptı.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız" demişti. İşte EYT'lilere yönelik gündemdeki formüller ve aylık takvimi…
Peki EYT'lileri neler bekliyor, neler gündemde? İşte bu soruların yanıtları:
* KİMLER KAPSAMDA?
8 Eylül 1999 öncesinde sosyal güvenlik sistemine SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı vasıtasıyla girerek çalışmaya başlamış ve prim ödemiş herkes EYT kapsamında bulunuyor.