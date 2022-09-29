EYT’de sigortası 1999-2000-2002-2008-2009’da başlayana erken emeklilik ÇİZELGESİ! Yaş tık düşüyor 44-45-46! Sandıktakiler EYT’li sayılmayacak! 1500, 3900 prim + 1 yılla...

Elitaş, yasanın 2023 itibariyle hayata geçirileceğini belirtirdi ve, ''Bu konuda herkes farklı yorumlar yaptığı takdirde çeşitli umutlar, değişik beklentiler ortaya çıkabilir. Kamuoyunda ortaya çıkan beklentilerin tamamının karşılanması mümkün değil.