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Haberler Ekonomi EYT'de rota oluşturuluyor! 5.000-7200 prim+1999 ö. sigorta ile emeklilik şartları güncellendi! 2000 girişlilere 3600 kısmi emeklilik yaş tablosu! Borçlanma, hizmet tespit...

EYT'de rota oluşturuluyor! 5.000-7200 prim+1999 ö. sigorta ile emeklilik şartları güncellendi! 2000 girişlilere 3600 kısmi emeklilik yaş tablosu! Borçlanma, hizmet tespit...

EYT için geri sayım devam ederken son dakika açıklamalar da geliyor. AK Parti'den gelen açıklamada maaşların Mart ayında yatacağı müjdesi verildi. Hazırlığı yapılan EYT düzenlemesiyle beraber eksik primleri tamamlamak önem kazandı. Bu kapsamda en kolay yol borçlanma oluyor. Öte yandan emeklilik için geri sayım yapan vatandaşlar bazı detayları merak edip araştırıyor. Peki, 1999 sonrası sigortalılar EYT'li olabilir mi, hizmet tespit davası nedir? EYT maaşları kaç TL olacak? İşte merak edilenler ve son dakika açıklamalar haberimizde!

takvim.com.tr
17.01.2023 20:49 - Son Güncelleme: 17.01.2023 20:49
EYT’de rota oluşturuluyor! 5.000-7200 prim+1999 ö. sigorta ile emeklilik şartları güncellendi! 2000 girişlilere 3600 kısmi emeklilik yaş tablosu! Borçlanma, hizmet tespit...

Çıkacak yasayla beraber emeklilik imkanına kavuşacak EYT'liler heyecanlı bekleyişe geçti. AK Parti kanadından EYT'nin çıkacağı tarih ve ilk maaşlar hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yasa çıkmadan önce EYT hakkında bazı detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, EYT'de son durum ne, Meclis'e ne zaman gelecek? EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? Kısmi emeklilik geçerli olacak mı? İşte merak edilenler!

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EYT’de rota oluşturuluyor! 5.000-7200 prim+1999 ö. sigorta ile emeklilik şartları güncellendi! 2000 girişlilere 3600 kısmi emeklilik yaş tablosu! Borçlanma, hizmet tespit...

EYT kapsamında eksik primi olanlar Aralık ayında borçlanma için başvurdular. Ancak ödemeler bu ay yapılacak. Peki size bildirilen paranın tamamını ödemek zorunda mısınız? Kaç gün prim gerekiyorsa o kadar para yatırabilmek mümkün mü? Yatırılan paraları geri almak mümkün mü? İşte cevabı...

EYT’de rota oluşturuluyor! 5.000-7200 prim+1999 ö. sigorta ile emeklilik şartları güncellendi! 2000 girişlilere 3600 kısmi emeklilik yaş tablosu! Borçlanma, hizmet tespit...

Milyonlarca EYT'linin beklediği düzenleme çok kısa bir süre içinde Meclis'e gelerek görüşülmeye başlayacak. Bu arada binlerce vatandaş eksik primlerini tamamlamak için borçlanma başvurusunda bulundu.

EYT’de rota oluşturuluyor! 5.000-7200 prim+1999 ö. sigorta ile emeklilik şartları güncellendi! 2000 girişlilere 3600 kısmi emeklilik yaş tablosu! Borçlanma, hizmet tespit...

Sabah'ta yer alan habere göre, Aralık ayında borçlanarak daha hesaplı ödeme hakkı kazanan vatandaşlar için tebligatlar da bu günlerde kendilerine ulaşmaya başladı. Bu tebligatlar ulaştıktan sonra 1 ay içinde ödeme yapılması gerekiyor.

EYT’de rota oluşturuluyor! 5.000-7200 prim+1999 ö. sigorta ile emeklilik şartları güncellendi! 2000 girişlilere 3600 kısmi emeklilik yaş tablosu! Borçlanma, hizmet tespit...

Ancak birçok vatandaş ilk müracaat ettiğinde askerlik ya da doğum sürelerinin tamamını borçlanmak istediğini beyan ettiği için yüklü miktarlar ile karşılaştı. Askerlik ya da doğum sürelerinin tamamına ihtiyacı olmayan vatandaşlar bunun bir kısmını ödeyip ödeyemeyeceklerini merak ediyor.

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