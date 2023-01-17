EYT'de rota oluşturuluyor! 5.000-7200 prim+1999 ö. sigorta ile emeklilik şartları güncellendi! 2000 girişlilere 3600 kısmi emeklilik yaş tablosu! Borçlanma, hizmet tespit...
EYT için geri sayım devam ederken son dakika açıklamalar da geliyor. AK Parti'den gelen açıklamada maaşların Mart ayında yatacağı müjdesi verildi. Hazırlığı yapılan EYT düzenlemesiyle beraber eksik primleri tamamlamak önem kazandı. Bu kapsamda en kolay yol borçlanma oluyor. Öte yandan emeklilik için geri sayım yapan vatandaşlar bazı detayları merak edip araştırıyor. Peki, 1999 sonrası sigortalılar EYT'li olabilir mi, hizmet tespit davası nedir? EYT maaşları kaç TL olacak? İşte merak edilenler ve son dakika açıklamalar haberimizde!
17.01.2023 20:49 - Son Güncelleme: 17.01.2023 20:49
Çıkacak yasayla beraber emeklilik imkanına kavuşacak EYT'liler heyecanlı bekleyişe geçti. AK Parti kanadından EYT'nin çıkacağı tarih ve ilk maaşlar hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yasa çıkmadan önce EYT hakkında bazı detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, EYT'de son durum ne, Meclis'e ne zaman gelecek? EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? Kısmi emeklilik geçerli olacak mı? İşte merak edilenler!