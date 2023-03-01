EYT'de Resmi Gazete SAYACI! 3600-5000-5975 prim+20-25 sene+ 99 öncesi sigortalı olanlar EYT'de platin takımında! Staj, kısmi emeklilik son durum...
Yaşa Takılanlar'ın merakla beklediği EYT müjdesi nihayet geldi. Düzenlemenin yasa süreci tamamlandı. Bu aşamalara göre, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan ve 20-25 yılı tamamlayanlar ilk etapta emekli olup maaşına kavuşacak. Bakan Bilgin son açıklamasında, "Vatandaşlarımız bir sorunla karşılaşılırsa e-devlet üzerinden müracaat edebilirler" ifadelerine yer verdi. Peki, EYT'de emeklilik şartları ne oldu, kimler kapsamda? EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Başvurular ne zaman alınacak? Kısmi emeklilik, staj onaylanmadı mı? İşte yasaya dair tüm detaylar haberimizde...
EYT düzenlemesi yasalaştı. Prim ve yıl şartlarını tamamlayanlar başvuruları merakla bekliyor. Özellikle maaş hesaplamaları hakkında aramalar hız kazandı. EYT yasasından ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı kesinleşirken, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların yaş sınırı bulunmaksızın, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeden emekli olabileceği bilgisi yer aldı. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı? İşte tüm gelişmeler...
BAKAN BİLGİN'DEN FLAŞ EYT MESAJI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında ilk maaşların nisan ayında yatırılacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin kabul edilerek yasalaştığı anımsatıldı.
Çalışmaları Bakanlık tarafından yürütülen ve milyonlarca kişinin beklediği EYT ile ilgili düzenlemeyi de içeren yasanın 4 maddeden oluştuğu belirtilen açıklamada, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran vatandaşlar, emeklilik hakkı elde edebilecek." ifadelerine yer verildi.
Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı kaydedilen açıklamada, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların yaş sınırı bulunmaksızın, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeden emekli olabileceği bilgisi yer aldı.
"İŞVERENE KIDEM TAZMİNATI İÇİN KREDİ DESTEĞİ SAĞLANACAK"
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak."