EYT'de prim ve yıl için altın anahtar! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı + 99-2000-2001-2002-2003'lüye EYT kilidi açılacak! Kademeli, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...
EYT ile yaklaşık 4 milyona yakın kişi emeklilik hakkı kazandı. Aynı zamanda küçük esnafı 7200 gün ile emekli edecek çalışmanın altyapısı da tamamlandı. 1 milyon Bağ-Kur'luyu kapsayan çalışma Meclis'e ilk gönderilecek tasarılardan biri olacak. Bağkur'lular için kısmi emeklilikte de prim indirimi yapılacak. Öte yandan staj ve çıraklık sigortası için de sinyal geldi. Seçim sonrası yeni emeklilik reformu devreye girecek. Peki, EYT'de kapsam genişleyecek mi? Staj ve çıraklık sigortası geçerli olacak mı? 2000 sonrası emeklilik şartları değişecek mi? İşte detaylar...
10.05.2023 18:31 - Son Güncelleme: 10.05.2023 18:31
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açan yasanın ardından 1 milyon Bağ-Kur'luyu SSK'lılar gibi 7200 prim günüyle emekli edecek düzenleme için düğmeye basıldı. Küçük esnafı 5 yıl erken emekli edecek düzenlemenin altyapısı hazırlanırken, detayları da merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları...