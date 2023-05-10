EYT’de prim ve yıl için altın anahtar! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı + 99-2000-2001-2002-2003’lüye EYT kilidi açılacak! Kademeli, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açan yasanın ardından 1 milyon Bağ-Kur'luyu SSK'lılar gibi 7200 prim günüyle emekli edecek düzenleme için düğmeye basıldı. Küçük esnafı 5 yıl erken emekli edecek düzenlemenin altyapısı hazırlanırken, detayları da merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları...