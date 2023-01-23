EYT'de PRİM SAYISI DÜŞECEK! Son 7 yıl + Bağkur'luya 5000 gün prim eşitlemeyle erken emeklilik! Borcunu sildiren EYT fanusuna alınacak! İhya, Bağkur tescil affı...
EYT'lilere yeni fırsat kapıları açılıyor. Tarihi yapılandırma paketinden EYT'liler de yararlanacak. Bu paket sayesinde EYT'liler prim borçlarını daha az ödemeyle kapatabilecek. En merak edilen konulardan biri de Bağkur prim eşitleme detayı oldu. Prim borcuna ait sürelere ihtiyacı olmayanlar, bunu sildirme imkanına sahip olacak. Bu durumda da silinen borca ait hizmet süreleri dondurulacak. Prim borcu silinip buna ait sürelerin dondurulması sayesinde son 7 yılda SSK primi daha fazla olanlar SSK emeklilik koşullarına tabi olabilecek. Bu durumda da EYT düzenlemesinin ardından Bağkur'luya 5000 gün primle emeklilik yolu açılacak. İşte tüm detaylar haberimizde...
23.01.2023 16:22 - Son Güncelleme: 23.01.2023 16:22
EYT'liler için devlet tarafından birçok fırsat kapısı açılıyor. Borç yapılandırma paketinden prim borcu olan EYT'liler de yararlanacak. Bu kapsamda; prim kazanmak, prim borcunu ödemek ya da sildirmek isteyenlerin yüzü gülecek. İşte merak edilen konu hakkında tüm detaylar...
Devlete olan vergi, ceza ve prim gibi borçlara yapılandırma imkanı sağlanırken, paket EYT'lilere de fırsat kapısı açacak.