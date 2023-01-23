EYT’de PRİM SAYISI DÜŞECEK! Son 7 yıl + Bağkur’luya 5000 gün prim eşitlemeyle erken emeklilik! Borcunu sildiren EYT fanusuna alınacak! İhya, Bağkur tescil affı...

EYT'liler için devlet tarafından birçok fırsat kapısı açılıyor. Borç yapılandırma paketinden prim borcu olan EYT'liler de yararlanacak. Bu kapsamda; prim kazanmak, prim borcunu ödemek ya da sildirmek isteyenlerin yüzü gülecek. İşte merak edilen konu hakkında tüm detaylar...