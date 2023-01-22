EYT’de PRİM SAYISI DEĞİŞTİ! 5000 primle SSK’dan erken emeklilik! 1999 ö. sigortalılar gün eşitlemeyle EYT listesine dahil edildi! İHYA, yapılandırma, borç sildirme...

EYT'liler Meclis yolunu beklerken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Borç yapılandırması ile milyonların yükü hafiflerken EYT ile emeklilik beklenler için de ilaç olacak. EYT'liler prim borçlarını yapılandırma imkanına kavuşurken, kamu bankaları aracılığıyla alacakları krediyi emekli maaşlarıyla birlikte geri ödeyebilecek. Ayrıca Bağkur günlerini sildiren SSK'dan emekli olabilecek. İşte yapılandırmaya ilişkin tüm detaylar haberimizde...