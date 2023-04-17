EYT’de prim şartı düşüyor! Bağkur’luya 7200 gün + tescil affı kıskacı! Sigorta 5 yıl geriye çekilecek! 1800 günlük süre milat oluyor! 2925 Tarım, Esnaf...

EYT düzenlemesiyle birlikte emeklli olanlar maaşlarını almaya başladı. Öte yandan emeklilikte yeni reform için kollar sıvandı. Bağkur'luların prim şartlarının düşmesi beklenirken, kadınlar için erken emeklilik formülleri konuşuluyor. Peki, Bağkur primleri ne zaman düşecek? İşte tüm detaylar haberimizde...