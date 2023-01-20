EYT'de PRİM ŞARTI DÜŞECEK! SSK, Bağkur: 5000 prim eşitliği + 1999 ö. sigortalılar EYT'de platin kadroda! 2000-2008 arası kademeli kısmi emeklilik! Maaşlara Refah Payı...

Böylece EYT düzenlemesiyle emekli olmak için prim kazanmak, prim borcunu ödemek ya da sildirmek isteyenler önemli bir fırsat yakalayacak. Hatta bazı kişilere daha az primle emeklilik imkanı doğacak. Tabii bir de kamu bankalarından kredi kolaylığı da gündeme gelebilecek. İşte yapılandırma düzenlemesinin EYT'lilere sağlaması beklenen 5 kolaylık...