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Haberler Ekonomi EYT'DE PRİM FARKI KALKTI! BAĞ-KUR'luya 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! EYT torbası genişleyecek! 900-1800 gün eksiliyor! Tarım, esnaf: İHYA, yapılandırma...

EYT'DE PRİM FARKI KALKTI! BAĞ-KUR'luya 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! EYT torbası genişleyecek! 900-1800 gün eksiliyor! Tarım, esnaf: İHYA, yapılandırma...

EYT'de bazı şartlarda değişiklikler gündeme geldi. Başkan Erdoğan, SSK ile Bağkur'luların prim eşitliği hakkında müjdeyi "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz." sözleriyle duyurdu. Böylelikle 1 milyondan fazla vatandaşa EYT'den emeklilik kapısı açılmış oldu. Peki, Bağkur prim eşitliği ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
07.05.2023 19:43 - Son Güncelleme: 07.05.2023 19:57
EYT’DE PRİM FARKI KALKTI! BAĞ-KUR’luya 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yılla erken emeklilik! EYT torbası genişleyecek! 900-1800 gün eksiliyor! Tarım, esnaf: İHYA, yapılandırma...

EYT'de prim farkı ortadan kalkıyor. SSK ve Bağkur'lu arasında prim eşitliği sağlanıyor. Emeklilik süresini 1800 gün öne çekecek düzenleme için Başkan Erdoğan'dan beklenen müjde geldi. Peki, Bağkur prim eşitliği düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? İşte merak edilenler...

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EYT’DE PRİM FARKI KALKTI! BAĞ-KUR’luya 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yılla erken emeklilik! EYT torbası genişleyecek! 900-1800 gün eksiliyor! Tarım, esnaf: İHYA, yapılandırma...

Bir süredir çalışmaları yapılan küçük esnafın emeklilik süresini 1800 gün öne çekecek düzenleme için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen haber geldi.

EYT’DE PRİM FARKI KALKTI! BAĞ-KUR’luya 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yılla erken emeklilik! EYT torbası genişleyecek! 900-1800 gün eksiliyor! Tarım, esnaf: İHYA, yapılandırma...

Erdoğan, "Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflarımıza da bir müjde vermek istiyorum" diyerek, "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz.

EYT’DE PRİM FARKI KALKTI! BAĞ-KUR’luya 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yılla erken emeklilik! EYT torbası genişleyecek! 900-1800 gün eksiliyor! Tarım, esnaf: İHYA, yapılandırma...

Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yapmıyoruz. Bizim ülkemize kazandıracak daha çok eserimiz, milletimize verecek daha çok müjdemiz var" ifadelerini kullandı.

EYT’DE PRİM FARKI KALKTI! BAĞ-KUR’luya 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yılla erken emeklilik! EYT torbası genişleyecek! 900-1800 gün eksiliyor! Tarım, esnaf: İHYA, yapılandırma...

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Bu kapsamda küçük esnafın 9000 prim günü yerine SGK'lılar gibi 7200 günle, 5 yıl daha erken emeklilik hakkına sahip olmasının önü resmen açılıyor.

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