EYT'DE PRİM FARKI KALKTI! BAĞ-KUR'luya 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! EYT torbası genişleyecek! 900-1800 gün eksiliyor! Tarım, esnaf: İHYA, yapılandırma...
EYT'de bazı şartlarda değişiklikler gündeme geldi. Başkan Erdoğan, SSK ile Bağkur'luların prim eşitliği hakkında müjdeyi "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz." sözleriyle duyurdu. Böylelikle 1 milyondan fazla vatandaşa EYT'den emeklilik kapısı açılmış oldu. Peki, Bağkur prim eşitliği ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilenler!
07.05.2023 19:43 - Son Güncelleme: 07.05.2023 19:57
Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yapmıyoruz. Bizim ülkemize kazandıracak daha çok eserimiz, milletimize verecek daha çok müjdemiz var" ifadelerini kullandı.
5 YIL ERKEN EMEKLİLİK
Bu kapsamda küçük esnafın 9000 prim günü yerine SGK'lılar gibi 7200 günle, 5 yıl daha erken emeklilik hakkına sahip olmasının önü resmen açılıyor.