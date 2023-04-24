EYT’de PRİM FARKI KALKIYOR! Bağkur 7200 gün, 2000 sonrası kademeli yaş indirimi, 3600 kısmi emeklilik, staj kıstası! EYT listesine ekleniyor! 2925 Tarım, esnaf...

İşte Faruk Erdem'in konu hakkında öne çıkan sözleri:

"Benim bu konuda bir yazım oldu, gündeme geldi. Ben bu yazıyı AK Parti seçim beyannamesi açıklandıktan sonra kaleme aldım. Beyannamede özellikle dezavantajlı kesimlere, ev kadınlarına, engellilere, yaşlılara, çocuklara ve gençlere yönelik vaatler zinciri de vardı. Bunlardan biri de ev kadınlarının isteği bağlı sigortada prim desteği ve para desteğiydi.