EYT'de PRİM FARKI KALKIYOR! Bağkur 7200 gün, 2000 sonrası kademeli yaş indirimi, 3600 kısmi emeklilik, staj kıstası! EYT listesine ekleniyor! 2925 Tarım, esnaf...
Emeklilik sisteminde yapılacak köklü değişiklikler yolda. Öncelikle Bağkur ve SSK arasındaki prim günleri eşitlenecek. Ardından 1999'dan sonra sigortalı olacaklar için de kademeli emeklilik kapısı açılacak. Öte yandan 3600'den kısmi emekli olma şartında yaşın esnetilmesi gündeme geldi. Konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "2000 ya da 2001 yılında işe girmiş vatandaşlar için bir yıl şartı getirilebilir ya da prim kriteri getirilebilir. İşte bunlara bakılarak yaş şartı esnetilebilir." ifadelerine yer verdi. Peki, yeni sistem ne zaman gelecek? Bağkur primleri düşecek mi? İşte detaylar...
EYT yasası ile milyonlarca kişiye emeklilik hakkı verildi. Ancak yasayı küçük zaman dilimiyle kaçıranlar da bulunuyor. Gündemde bunun için yeni emeklilik reformları konuşuluyor. Böylece 9 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için emeklilik şartlarında değişiklikler bekleniyor. İşte yeni sistemin şifreleri haberimizde...
BAĞ-KUR ve SSK arasındaki prim günleri eşitlenecek 1999'dan sonra sigortalı olanlar için de kademeli emeklilik kapısı açılacak.
EYT düzenlemesi ile milyonlarca kişi emekli oldu. İlk maaşlarla birlikte bayram ikramiyeleri de hesaplarına yatırıldı. EYT'den faydalanamayanlar ve ev hanımları için de yeni bir düzenleme yapılacak. Başkan Erdoğan, bakanlara bizzat talimat verdi.
İşte Faruk Erdem'in konu hakkında öne çıkan sözleri:
"Benim bu konuda bir yazım oldu, gündeme geldi. Ben bu yazıyı AK Parti seçim beyannamesi açıklandıktan sonra kaleme aldım. Beyannamede özellikle dezavantajlı kesimlere, ev kadınlarına, engellilere, yaşlılara, çocuklara ve gençlere yönelik vaatler zinciri de vardı. Bunlardan biri de ev kadınlarının isteği bağlı sigortada prim desteği ve para desteğiydi.