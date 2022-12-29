EYT’de Platin Takımı KESİNLEŞTİ! 1999 ö. sigorta + 5.000-7.200 primi olan yaş şartsız EYT’de TOP LİSTEYE alındı! Stajda 1 yıllık süre detayı...

EYT'de müjdeler peş peşe geldi. Yaşa takılanların emeklilik yolu açıldı ve milyonlarca kişi için şartlar netleşti. Yaş şartı olmayan düzenlemede prim gün sayısı ve çalışma yılını dolduranlar emekliliği hemen hak edecek. Peki, EYT kimleri, hangi yılları kapsıyor? İşte merak edilenler!