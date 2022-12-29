EYT'de Platin Takımı KESİNLEŞTİ! 1999 ö. sigorta + 5.000-7.200 primi olan yaş şartsız EYT'de TOP LİSTEYE alındı! Stajda 1 yıllık süre detayı...
EYT için tüm detaylar netleşti ve herkese emeklilik imkanı geldi. Başkan Erdoğan, milyonların beklediği düzenlemede yaş sınırı olmadığını duyurdu ve yasa çıktığında 2 milyon 250 bin kişiye maaş bağlanacağını müjdeledi. Bu kapsamda, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlardan prim ve yılı tamamlayan herkese emeklilik yolu açıldı. Eğer EYT'liler emeklilik için Ocak ayında başvuru yaparsa, aylık hesabı 1 Şubat'tan itibaren yapılacak. Peki, EYT kapsamında olup olmadığınız nasıl anlaşılır? EYT hangi yılları kapsıyor? Borçlanma nasıl yapılır? İşte akılda kalan tüm soruların cevabı haberimizde!
29.12.2022 18:19 - Son Güncelleme: 29.12.2022 18:19
EYT düzenlemesinin uzun ve kapsamlı çalışmanın ardından tamamlandığını belirten Başkan Erdoğan, "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli" dedi.
Böylece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlardan prim ve yılı tamamlayan herkese emeklilik yolu açıldı. Başkan Erdoğan, taşeron işçilere de iyi haber verirken, kıdem tazminatları ve EYT'lilerin çalışmaya devam edebilmeleri için destek sağlayacaklarını açıkladı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: