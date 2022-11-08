EYT’de MÜCEVHER kıymetinde YAŞ prim listesi! 1981-88-89-90-95-99-00 sigortalılar EYT siperinde! Erken emeklilik + 15 yol haritası!

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için geri sayım başlarken, eksik primi olanlar bunları tamamlama telaşına düştü.

EYT'DE SON DURUM NE?



Geçici işçi, taşeron ve EYT ile ilgili soruyu da yanıtlayan Bakan Bilgin "Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz" diye konuştu.