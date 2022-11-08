EYT'de MÜCEVHER kıymetinde YAŞ prim listesi! 1981-88-89-90-95-99-00 sigortalılar EYT siperinde! Erken emeklilik + 15 yol haritası!
Yaşa Takılanlar emeklilik yolunu açacak düzenlemelere gözlerini dikmiş durumda. Ancak bu geri sayımda eksik primi olanlar bir an önce tamamlama telaşına düştü. Bu kapsamda primleri artırmanın oldukça kolay yolu bulunuyor. Borçlanma yaparak erken emeklilik yolunu açabilirsiniz. Bu sadece askerlik ve doğum borçlanması olarak kısıtlı değil. Bunun için 15 ayrı borçlanma imkanı bulunuyor. Öte yandan EYT çalışmalarında son durum gündemdeki sıcaklığını koruyor. Peki, EYT'den kimler yararlanacak? EYT'liler primlerini nasıl artırabilir? İşte merak edilenler ve EYT son dakika gelişmleri...
08.11.2022 11:53 - Son Güncelleme: 08.11.2022 12:06
Aralık ayında gelecek müjde için beklentiler oldukça fazla. EYT'liler emeklilik yolunu açacak düzenleme için geri sayım başlarken, bazı detaylarla ilgili araştırmalar yapılıyor. Özellikle prim eksiği olanlar nasıl artırabileceğini merak ediyor. İşte EYT hakkında son gelişmeler ve prim detayına dair merak edilenler...
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için geri sayım başlarken, eksik primi olanlar bunları tamamlama telaşına düştü.
EYT'DE SON DURUM NE?
Geçici işçi, taşeron ve EYT ile ilgili soruyu da yanıtlayan Bakan Bilgin "Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz" diye konuştu.