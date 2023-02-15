EYT'de Meclis'e SON 6! 3600'den kısmi emeklilik listesi açıklandı! 1999 ö. sigortalı + SSK, Bağkur'lu 20-25 yılla EYT'de NİHAİ kadroda! Staj, prim eşitliği, intibak...
Meclis çalışmalarının start vereceği tarih, EYT'liler tarafından merak edilip araştırılıyor. Son aşamada EYT kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiş, Meclis aşamasına gelmişti. Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından çalışmalara ara verildiği için EYT'de şu anlık bir gelişme yaşanmadı. Ancak çalışmalar başladığında süreç devam edecek. Bu gelişmeler ışığında emekli olmayı bekleyenler kısmi emeklilik, staj, prim şartlarında bir gelişme yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor. Peki, EYT'de 3600 kısmi emeklilik şartları geçerli mi? EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis'e geldi mi? İşte detaylar...
15.02.2023 15:27 - Son Güncelleme: 15.02.2023 15:27
Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verdi. Bu kapsamda EYT meselesi bir süre ertelendi. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar sürekli arama motorlarında, "EYT ne zaman yasalaşacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bununla ilgili açıklama AK Parti kanadından geldi. İşte EYT'ye dair son gelişmeler...
Deprem bölgesindeki vatandaşlar için her imkan seferber edilirken, pek çok kolaylık da sağlanıyor. Bunlardan biri de EYT'liler için. 10 ildeki vatandaşlardan borçlanma ve ihya başvurusunda bulunanlara ek süre verildi. Peki kimler nasıl yararlanacak? Ödeme tutarlarında bir değişiklik olacak mı? Takvim.com.tr Emeklilikte Yaşa Takılanların merak ettiği soruları yanıtladı.