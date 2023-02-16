EYT’de Meclis kurası çekiliyor! 3600 kısmi emeklilik + 5000 gün prim eşitliği oylamada! 1999 sigorta + 20-25 yılı olan EYT kutusuna girecek! Staj sigortası, maaşlara Refah Payı...

EYT hakkında son aşamalara geliniyor. Meclis'in açılması beklenirken bazı şartlar ve detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Özellikle kısmi emeklilik ve 5000 prim şartı eşitliği hakkında yeni gelişmeler var mı merak ediliyor. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT 3600 kısmi emeklilik açıklaması geldi mi? İşte detaylar...