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Haberler Ekonomi EYT'de Meclis kurası çekiliyor! 3600 kısmi emeklilik + 5000 gün prim eşitliği oylamada! 1999 sigorta + 20-25 yılı olan EYT kutusuna girecek! Staj sigortası, maaşlara Refah Payı...

EYT'de Meclis kurası çekiliyor! 3600 kısmi emeklilik + 5000 gün prim eşitliği oylamada! 1999 sigorta + 20-25 yılı olan EYT kutusuna girecek! Staj sigortası, maaşlara Refah Payı...

EYT'de son gelişmeler mercek altına alındı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Meclis aşamasına gelmesi beklenen EYT yasası, yaşanan asrın felaketiyle birlikte ertelenmişti. Bu kapsamda Meclis çalışmalarına ara verildi. Yasal düzenlemeyle ilgili kısmi emeklilik ve 5000 gün prim şartıyla igili talepler bulunuyor. Bu kapsamda Meclis'te oylama yapılabilir ve bazı kararlar yasaya eklenebilir. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT Meclis'e geldi mi? Düzenlemede değişiklik olur mu? İşte detaylar...

takvim.com.tr
16.02.2023 16:04 - Son Güncelleme: 16.02.2023 16:04
EYT’de Meclis kurası çekiliyor! 3600 kısmi emeklilik + 5000 gün prim eşitliği oylamada! 1999 sigorta + 20-25 yılı olan EYT kutusuna girecek! Staj sigortası, maaşlara Refah Payı...

EYT hakkında son aşamalara geliniyor. Meclis'in açılması beklenirken bazı şartlar ve detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Özellikle kısmi emeklilik ve 5000 prim şartı eşitliği hakkında yeni gelişmeler var mı merak ediliyor. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT 3600 kısmi emeklilik açıklaması geldi mi? İşte detaylar...

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EYT’de Meclis kurası çekiliyor! 3600 kısmi emeklilik + 5000 gün prim eşitliği oylamada! 1999 sigorta + 20-25 yılı olan EYT kutusuna girecek! Staj sigortası, maaşlara Refah Payı...

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

EYT hakkında son gelişmeleri Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı. İşte konuşmalarından önde çıkanlar;

EYT’de Meclis kurası çekiliyor! 3600 kısmi emeklilik + 5000 gün prim eşitliği oylamada! 1999 sigorta + 20-25 yılı olan EYT kutusuna girecek! Staj sigortası, maaşlara Refah Payı...

"EYT geçtiğimiz hafta Meclis aşamalarına gelecekti. Meclis komisyonundan geçti ve genel kurul aşamasına gelmişti.

EYT’de Meclis kurası çekiliyor! 3600 kısmi emeklilik + 5000 gün prim eşitliği oylamada! 1999 sigorta + 20-25 yılı olan EYT kutusuna girecek! Staj sigortası, maaşlara Refah Payı...

O noktada da TBMM toplanacak ve genel kurulda bu yasa tekrar görüşülüp oylanacaktı. Ancak bu büyük felaketle karşı karşıya kaldı. (Maraş depremi)

EYT’de Meclis kurası çekiliyor! 3600 kısmi emeklilik + 5000 gün prim eşitliği oylamada! 1999 sigorta + 20-25 yılı olan EYT kutusuna girecek! Staj sigortası, maaşlara Refah Payı...

O TARİHTE TOPLANIYOR!

Tabii Meclis çalışmaları da ertelenmiş oldu. Önümüzdeki hafta için toplanma ihtimali var

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