EYT’de maaş farkı kalkacak! Prim eşitlemesiyle %70 ZAM! Tüm EYT’lilere en az 6 bin TL taban maaş geliyor! 4A,4B,4C 1997-1998-1999-2000 ve sonrası sigorta girişliler...

Milyonlarca kişi EYT düzenlemesinin detayalrını merak ediyor ve kendilerine emeklilik yolunun açılmasını merakla bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin EYT düzenlemesi ile ilgili olarak yaptığı son açıklamasında prim eşitlemesi yapılacağını söylemişti. Bu açıklamayla birlikte prim eşitlemesinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, EYT'de prim nasıl yapılacak? İşte tüm merak edilenler!