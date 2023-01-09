EYT'de KÖK TARİH netleşti! 4a-4b-4c 5.000 prim + 99 öncesi sigortalılar EYT fenerini yakacak! Kısmi emekliliğe 3600 prim anahtarı! 2000 sonrası yaş haddi...
Milyonlarca kişi EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği günü merakla bekliyor. Kısa bir zamanda hayata geçecek EYT düzenlemesinde tüm şartlar belli oldu ve düzenlemeyle birlikte emekli olacaklar maaş ile tazminat hesaplarını yapmaya başladı. Bu bağlamda milyonlarca EYT'li Meclis'ten geçecek yasal düzenlemeye odaklanmış durumda. Yaş sınırının koyulmaması EYT'lileri sevince boğarken şimdi emeklilik işlemleri için gün sayılıyor. Peki, EYT yasalaştı mı, kimler emekli olacak? EYT 3600 emeklilik şartları neler? EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak, kaç TL olacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...
EYT'liler için kanun teklifi Meclis takviminde yerini aldı. Yaş sınırının kaldırılmasının ardından emekli olacak EYT'liler merakla yasalaşma sürecini bekliyor. Öte yandan emekli olduklarında alacakları maaşları da hesaplamaya başladılar. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek, şartlar neler? İşte EYT son dakika haberleri...
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BÜLENT TURAN'DAN EYT AÇIKLAMASI
Gözler EYT kanun teklifine çevrildi ve milyonlar bu haberi bekliyor. Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT hakkında yeni açıklamalarda bulundu ve tarih bilgisi verdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, düzenlemenin bu ay sonuna doğru Meclis'e gelebileceğini söyledi.
Turan açıklamasında, "EYT en geç Ocak sonu Meclis'te olur, Şubat ortasında yasalaşır" ifadelerini kullandı.
EYT'LİYE TAZMİNAT HESABI
İLK ADIM BRÜTÜN HESABI
Kıdem tazminatları her yıl için son 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Ancak buna yıl içinde alınan yemek, kıyafet parası, görev tazminatı, ikramiye gibi düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Prim, mesai gibi değişken ödemeler brüt ücrete eklenmiyor. Hesaba eklenecek ek ödemelerin brüt tutarı 12'ye bölünüyor. Aylık brüt ücrete ilave ediliyor. Böylece giydirilmiş brüt ücret bulunuyor.