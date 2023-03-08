Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT'de 'KOD 8' alarmı! 3 ŞART VAR! 99 öncesi sigorta + 20 25 yılı olanların EYT ile emeklilik koşulları netleşti! 5000 gün eşitliği, kadın-erkek prim tablosu...

EYT'de 'KOD 8' alarmı! 3 ŞART VAR! 99 öncesi sigorta + 20 25 yılı olanların EYT ile emeklilik koşulları netleşti! 5000 gün eşitliği, kadın-erkek prim tablosu...

EYT düzenlemesiyle birlikte milyonlarca kişiye emeklilik hakkı doğdu. Özellikle çalışan EYT'lilerin giriş çıkış işlemleri hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Çalışırken emeklilik başvurusu mümkün olmadığı için çıkış yapmak zorunlu. Burada kod 8 ile çıkış yapıldığında EYT'lilerin tazminat hakkı korunmuş oluyor. Peki, Çalışan EYT'lilerin işten çıkış ve giriş işlemleri nasıl yapılacak? Kod 8 neden önemli? İşte detaylar!

takvim.com.tr
08.03.2023 16:45 - Son Güncelleme: 08.03.2023 16:45
EYT’de ’KOD 8’ alarmı! 3 ŞART VAR! 99 öncesi sigorta + 20 25 yılı olanların EYT ile emeklilik koşulları netleşti! 5000 gün eşitliği, kadın-erkek prim tablosu...

EYT hakkında detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Emekli olup çalışan EYT'liler, aynı ücretle devam etse de net gelirini artıracak imkanlara sahip olabilecek. Öte yandan Kod 8 detayı çalışan EYT'liler için büyük bir önem arz ediyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’de ’KOD 8’ alarmı! 3 ŞART VAR! 99 öncesi sigorta + 20 25 yılı olanların EYT ile emeklilik koşulları netleşti! 5000 gün eşitliği, kadın-erkek prim tablosu...

EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru süreci de hızla devam ediyor.

EYT’de ’KOD 8’ alarmı! 3 ŞART VAR! 99 öncesi sigorta + 20 25 yılı olanların EYT ile emeklilik koşulları netleşti! 5000 gün eşitliği, kadın-erkek prim tablosu...

İlk etapta primini ve yılını tamamlamış 2 milyon 250 bin EYT'li başvurularını yapıp yaş şartı olmadan emekli olabilecek.

EYT’de ’KOD 8’ alarmı! 3 ŞART VAR! 99 öncesi sigorta + 20 25 yılı olanların EYT ile emeklilik koşulları netleşti! 5000 gün eşitliği, kadın-erkek prim tablosu...

Başvurular sırasında özellikle çalışan emekliler için yapılması gereken ek işlemler de bulunuyor. Buna göre ilk etapta işten çıkış belgesi alınıyor ve sonra başvuru tamamlanıyor.

EYT’de ’KOD 8’ alarmı! 3 ŞART VAR! 99 öncesi sigorta + 20 25 yılı olanların EYT ile emeklilik koşulları netleşti! 5000 gün eşitliği, kadın-erkek prim tablosu...

Çalışırken emeklilik başvurusu yapılamadığından çıkış yaptırmak zorunlu.

SON DAKİKA