EYT’de ’KOD 8’ alarmı! 3 ŞART VAR! 99 öncesi sigorta + 20 25 yılı olanların EYT ile emeklilik koşulları netleşti! 5000 gün eşitliği, kadın-erkek prim tablosu...

EYT hakkında detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Emekli olup çalışan EYT'liler, aynı ücretle devam etse de net gelirini artıracak imkanlara sahip olabilecek. Öte yandan Kod 8 detayı çalışan EYT'liler için büyük bir önem arz ediyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...