EYT'de 'KOD 8' alarmı! 3 ŞART VAR! 99 öncesi sigorta + 20 25 yılı olanların EYT ile emeklilik koşulları netleşti! 5000 gün eşitliği, kadın-erkek prim tablosu...
EYT düzenlemesiyle birlikte milyonlarca kişiye emeklilik hakkı doğdu. Özellikle çalışan EYT'lilerin giriş çıkış işlemleri hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Çalışırken emeklilik başvurusu mümkün olmadığı için çıkış yapmak zorunlu. Burada kod 8 ile çıkış yapıldığında EYT'lilerin tazminat hakkı korunmuş oluyor. Peki, Çalışan EYT'lilerin işten çıkış ve giriş işlemleri nasıl yapılacak? Kod 8 neden önemli? İşte detaylar!
08.03.2023 16:45 - Son Güncelleme: 08.03.2023 16:45
İlk etapta primini ve yılını tamamlamış 2 milyon 250 bin EYT'li başvurularını yapıp yaş şartı olmadan emekli olabilecek.