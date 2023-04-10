EYT'de KISMİ EMEKLİLİK için torba yasa kıskacı! 900 gün indirim yapılacak! Bu kişiler de listede! EYT'de 3600 günle emekli olunacak mı? 2000 öncesi...
EYT'de son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bağkur prim eşitlemesi için yeni gelişmeler sağlanıyor. Kısmi emeklikte ise Bağkur'da 900 günlük bir indirim yapılarak 4500 primle kısmi emeklilikten yararlanılması sağlanacak. Peki, EYT'de günle emekli olunacak mı? İşte son durum ve torba yasa gelişmeleri hakkında detaylar haberimizde!
10.04.2023 21:18 - Son Güncelleme: 10.04.2023 21:18
EYT'de kısmi emeklilik hakkında aramalar hız kazandı. Prim eşitlemesi eğer kısmi emekliliği de kapsarsa Bağ-Kur'lular 4500 prim günüyle kısmi emekli olabilecek. 900 günlük indirim sağlanacak. Peki, EYT'de 3600 gün primle emekli olunacak mı? İşte detaylar...
EYT BAĞKUR KISMİ EMEKLİLİK VAR MI?
SSK'lılarda kısmi emeklilik için istenen prim gün sayısı ilk sigortalı olunan tarihe göre farklılık gösteriyor.