EYT'de KIRMIZI ÇİZGİ! 'S, Ş VE K' kodu varsa o kişiler artık EYT'li sayılmıyor! 1990-91-92-95-99 sigorta girişlilere SGK'dan kötü sürpriz! KOD 08 ile çıkış yaparak...
EYT'liler büyük bir heyecanla emekli olacakları günleri bekliyor. Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme heyecanla beklenirken, hizmet dökümünde yer alan bazı harfler ve işten ayrılırken girilecek kodlar önem taşıyor. Bazı harfler EYT'lileri emeklilikten, bazı kodlar ise tazminattan edebiliyor. Peki, bu kodların nasıl önüne geçebiliriz? İşte EYT çıkmadan önce dikkat etmeniz gerekenler...
14.12.2022 18:49 - Son Güncelleme: 14.12.2022 18:49
EYT düzenlemesi için çalışmalarda sona yaklaşılırken, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar emeklilik hesapları yapmaya başladı.
Emeklilik planı yapan EYT'lilerin hizmet dökümünde yer alan bazı harflere, işten ayrılacağı zaman girilen kodlara dikkat etmesi gerekiyor.