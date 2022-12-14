EYT’de KIRMIZI ÇİZGİ! ’S, Ş VE K’ kodu varsa o kişiler artık EYT’li sayılmıyor! 1990-91-92-95-99 sigorta girişlilere SGK’dan kötü sürpriz! KOD 08 ile çıkış yaparak...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı denetimler sonucu bazı kriterler çerçevesinde işyerlerini S (Sahte işyeri), Ş (Şüpheli işyeri) ve K (Kontrollü işyeri) harfleri ile kodluyor. 'Ş' harfi, işyerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamı taşıyor.