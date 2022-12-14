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Haberler Ekonomi EYT'de KIRMIZI ÇİZGİ! 'S, Ş VE K' kodu varsa o kişiler artık EYT'li sayılmıyor! 1990-91-92-95-99 sigorta girişlilere SGK'dan kötü sürpriz! KOD 08 ile çıkış yaparak...

EYT'de KIRMIZI ÇİZGİ! 'S, Ş VE K' kodu varsa o kişiler artık EYT'li sayılmıyor! 1990-91-92-95-99 sigorta girişlilere SGK'dan kötü sürpriz! KOD 08 ile çıkış yaparak...

EYT'liler büyük bir heyecanla emekli olacakları günleri bekliyor. Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme heyecanla beklenirken, hizmet dökümünde yer alan bazı harfler ve işten ayrılırken girilecek kodlar önem taşıyor. Bazı harfler EYT'lileri emeklilikten, bazı kodlar ise tazminattan edebiliyor. Peki, bu kodların nasıl önüne geçebiliriz? İşte EYT çıkmadan önce dikkat etmeniz gerekenler...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
14.12.2022 18:49 - Son Güncelleme: 14.12.2022 18:49
EYT’de KIRMIZI ÇİZGİ! ’S, Ş VE K’ kodu varsa o kişiler artık EYT’li sayılmıyor! 1990-91-92-95-99 sigorta girişlilere SGK’dan kötü sürpriz! KOD 08 ile çıkış yaparak...

EYT düzenlemesi için çalışmalarda sona yaklaşılırken, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar emeklilik hesapları yapmaya başladı.

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EYT’de KIRMIZI ÇİZGİ! ’S, Ş VE K’ kodu varsa o kişiler artık EYT’li sayılmıyor! 1990-91-92-95-99 sigorta girişlilere SGK’dan kötü sürpriz! KOD 08 ile çıkış yaparak...

Emeklilik planı yapan EYT'lilerin hizmet dökümünde yer alan bazı harflere, işten ayrılacağı zaman girilen kodlara dikkat etmesi gerekiyor.

EYT’de KIRMIZI ÇİZGİ! ’S, Ş VE K’ kodu varsa o kişiler artık EYT’li sayılmıyor! 1990-91-92-95-99 sigorta girişlilere SGK’dan kötü sürpriz! KOD 08 ile çıkış yaparak...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı denetimler sonucu bazı kriterler çerçevesinde işyerlerini S (Sahte işyeri), Ş (Şüpheli işyeri) ve K (Kontrollü işyeri) harfleri ile kodluyor. 'Ş' harfi, işyerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamı taşıyor.

EYT’de KIRMIZI ÇİZGİ! ’S, Ş VE K’ kodu varsa o kişiler artık EYT’li sayılmıyor! 1990-91-92-95-99 sigorta girişlilere SGK’dan kötü sürpriz! KOD 08 ile çıkış yaparak...

Bir işyerine 'Ş-Şüpheli' kodu konulduktan sonra, bu işyeri hakkında denetim süreci başlatılıyor. Denetim, bu işyerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığının tespiti amacıyla yapılıyor.

EYT’de KIRMIZI ÇİZGİ! ’S, Ş VE K’ kodu varsa o kişiler artık EYT’li sayılmıyor! 1990-91-92-95-99 sigorta girişlilere SGK’dan kötü sürpriz! KOD 08 ile çıkış yaparak...

Denetim sonucuna göre sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte işyeri) olarak değiştiriliyor ve bu işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal ediliyor.

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