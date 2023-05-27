EYT'de kademeli emeklilik tablosu su yüzüne çıktı! 2000 sonrası SGK'lılar torbada! Prime Takılanlar, Çıraklık sigortası, Bağkur tescil... Tarih belli oldu!
EYT ile birlikte milyonlarca kişi emekli olmaya devam ederken, EYT'yi kıl payı kaçıranlar ise başka yollar aramaya başladı. Bu kapsamda gündeme kademeli emeklilik formülü geldi. Yaşın kademeli olarak düşürülmesi söz konusu olduğunda emeklilik böylelikle daha erkene çekilecek. Böylece hem emeklilik sistemi yeniden değerlendirilmiş olup, adaletsizlikler ortadan kaldırılmış olacak. Peki, kademeli emeklilik kimler için geçerli olacak? İşte merak edilenler...
EYT sonrası emeklilik sisteminde değişimlerin olması üzerinde konuşuluyor. 2000 sonrası sigortalılar için yeni çalışmalar yapılıyor. 1 gün ve 1 yıl farkla kaçıranlar için kademeli emeklilik sistemi üzerinde duruluyor. Konu hakkında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli açıklamalarda bulundu. İşte masadaki formüller...
KADEMELİ EMEKLİLİKTE 2 KRİTER ÖNEMLİ
EYT sonrası yeni emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar başlatılıyor. Kademeli emeklilik için Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'den yeni açıklama geldi.
İşte açıklamalarından öne çıkanlar;
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş bir arkadaşımız EYT'li olarak emekli olurken, ancak 1 gün sonra (9 Eylül 99) ya da 5 yıl sonra 2000 yılında, 2001 yılında sigortalı olmuş bir arkadaşımız daha geç emekli oluyor. Böylelikle kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı beklemek zorunda kalıyorlar. Birkaç günlük süre için 15-16-17 yıllık bir fark oluşuyor.
Yaşın kademeli olarak düşürülmesi söz konusu olduğunda, 2000 yılında işe girmiş bir arkadaşımız 7000 günü tamamladığında onun için 60 olan yaş şartı geri çekilebilir veya ona bir başka kriter olarak 25 yıllık bir sigortalılık süresi gelebilir.
Bunlar üzerinde çalışılacak konular. Ancak ne kadar erken sigortalı olmuşsa veya ne kadar erken primini tamamlamışsa o arkadaşlarımız için 60 ve 58 olan yaş şartını kademeli olarak öne çekilmesi söz konusu olabilecek.