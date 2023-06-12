EYT’de kademeli emeklilik için nihai tablo duyuruldu! 1800-3600 gün şartlarıyla 48-49-50-51 yaşla erken emeklilik! 1999-2000-2007- 2014 sonrası sigortalılar...

EYT ile erken emeklilik sistemi yenilendi. Bunun ardından 2000 sonrası sigortalılar için yapılacak düzenlemeler gündeme geldi. Ülkemizde SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanlar için erken emeklilik şartları ve prim eşitlemesi konuları ile ilgili yapılan düzenlemeler sıklıkla araştırılıyor. Peki, gündemdeki erken emeklilik formülleri neler? Yeni düzenlemeler ne zaman hayata geçecek? İşte detaylar...