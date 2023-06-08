EYT'de kademeli emeklilik için net çizelge oluşturdu! Tablo tepeden tırnağa değişti! Çıraklık sigortası, BAĞ-KUR tescil affı, 2000 2008 s. emeklilik, 5000 prim - 50-55 yaş + yıl (kesenek) şartları...

Türkiye'de emeklilik sisteminde yapılan yeni bir reformla birlikte ilk olarak EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. Özellikle Bağ-Kur'lular ve kadınlar için de yeni düzenlemelerin gündeme geleceği belirtiliyor. Ayrıca Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda da kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar sürüyor.