EYT'de kademeli emeklilik için net çizelge oluşturdu! Tablo tepeden tırnağa değişti! Çıraklık sigortası, BAĞ-KUR tescil affı, 2000 2008 s. emeklilik, 5000 prim - 50-55 yaş + yıl (kesenek) şartları...
Emeklilik sisteminde önemli değişiklikler yapmayı hedefleyen yeni bir emeklilik reformu planı gündeme geldi. Bu reformla birlikte bazı konular tekrar ele alındı ve kademeli emeklilik seçeneği üzerinde çalışmalar yapılıyor. Ayrıca küçük esnaf ve çiftçilerin emeklilik hakkını elde etmeleri için prim gün şartı düşürülecek. Öte yandan bu gelişme sonrası EYT'yi az farkla kaçıranlar için kademeli emeklilik konusu da gündemdeki bir başka konu oldu.
08.06.2023 12:33 - Son Güncelleme: 08.06.2023 12:33
Türkiye'de emeklilik sisteminde yapılan yeni bir reformla birlikte ilk olarak EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. Özellikle Bağ-Kur'lular ve kadınlar için de yeni düzenlemelerin gündeme geleceği belirtiliyor. Ayrıca Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda da kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar sürüyor.