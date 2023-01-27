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Haberler Ekonomi EYT'de JOKER TAKIMI netleşti! 1999 ö. + SSK-4B 5000 prim+ 20-25 yılla emeklilik tablosu değişti! Pazartesi Meclis'te! 3600 kısmi-kademeli emeklilik, prim şartı, staj...

EYT'de JOKER TAKIMI netleşti! 1999 ö. + SSK-4B 5000 prim+ 20-25 yılla emeklilik tablosu değişti! Pazartesi Meclis'te! 3600 kısmi-kademeli emeklilik, prim şartı, staj...

EYT ile ilgili son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT'yi pazartesi günü Meclis'e sunacağız." diyerek saat 11.00'a dikkat çekti. EYT'lileri emekli edecek yasanın yürürlüğe girmesine çok az zaman kala detaylar merak ediliyor. Şartların değişip değişmediğini ve kısmi emeklilik, staj gibi detayların ne durumda olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT'de kısmi emeklilik olacak mı? Kimler yararlanacak? Maaş hesabı ve son durumla ilgili bilgiler haberimizde!

27.01.2023 14:13 - Son Güncelleme: 27.01.2023 14:31
EYT’de JOKER TAKIMI netleşti! 1999 ö. + SSK-4B 5000 prim+ 20-25 yılla emeklilik tablosu değişti! Pazartesi Meclis’te! 3600 kısmi-kademeli emeklilik, prim şartı, staj...

EYT ile ilgili son dakika açıklama geldi. EYT düzenlemesi pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Heyecanlı geri sayım şimdiden başladı. Bu kapsamda hangi maddelerin yer alacağı, düzenlemede değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. İşte EYT'ye dair merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’de JOKER TAKIMI netleşti! 1999 ö. + SSK-4B 5000 prim+ 20-25 yılla emeklilik tablosu değişti! Pazartesi Meclis’te! 3600 kısmi-kademeli emeklilik, prim şartı, staj...

Milyonların merakla beklediği EYT'nin yasalaşması için artık geri sayım başladı.

EYT'NİN MECLİS'E GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU | VİDEO

EYT’de JOKER TAKIMI netleşti! 1999 ö. + SSK-4B 5000 prim+ 20-25 yılla emeklilik tablosu değişti! Pazartesi Meclis’te! 3600 kısmi-kademeli emeklilik, prim şartı, staj...

PAZARTESİ MECLİS'TE

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. "Pazartesi günü Meclis'e sunacağız." dedi.

EYT’de JOKER TAKIMI netleşti! 1999 ö. + SSK-4B 5000 prim+ 20-25 yılla emeklilik tablosu değişti! Pazartesi Meclis’te! 3600 kısmi-kademeli emeklilik, prim şartı, staj...

TASLAK METİN İMZAYA AÇILMIŞTI

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili taslak metin hazırlandı. Milletvekillerine yapılan sunumdan sonra son şekli verilecek taslak TBMM'ye sunulmuştu.

EYT’de JOKER TAKIMI netleşti! 1999 ö. + SSK-4B 5000 prim+ 20-25 yılla emeklilik tablosu değişti! Pazartesi Meclis’te! 3600 kısmi-kademeli emeklilik, prim şartı, staj...

Düzenleme teklifi Meclis'te imzaya açıldı. Düzenleme daha sonra Plan Bütçe Komisyonu'na gelecek. Burada yasalaşma süreci başlayacak. Peki taslakta neler var? EYT'liler nasıl emekli olacak? İşte o detaylar...

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