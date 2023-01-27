EYT’de JOKER TAKIMI netleşti! 1999 ö. + SSK-4B 5000 prim+ 20-25 yılla emeklilik tablosu değişti! Pazartesi Meclis’te! 3600 kısmi-kademeli emeklilik, prim şartı, staj...

EYT ile ilgili son dakika açıklama geldi. EYT düzenlemesi pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Heyecanlı geri sayım şimdiden başladı. Bu kapsamda hangi maddelerin yer alacağı, düzenlemede değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. İşte EYT'ye dair merak edilenler...