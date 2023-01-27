EYT'de JOKER TAKIMI netleşti! 1999 ö. + SSK-4B 5000 prim+ 20-25 yılla emeklilik tablosu değişti! Pazartesi Meclis'te! 3600 kısmi-kademeli emeklilik, prim şartı, staj...
EYT ile ilgili son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT'yi pazartesi günü Meclis'e sunacağız." diyerek saat 11.00'a dikkat çekti. EYT'lileri emekli edecek yasanın yürürlüğe girmesine çok az zaman kala detaylar merak ediliyor. Şartların değişip değişmediğini ve kısmi emeklilik, staj gibi detayların ne durumda olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT'de kısmi emeklilik olacak mı? Kimler yararlanacak? Maaş hesabı ve son durumla ilgili bilgiler haberimizde!
27.01.2023 14:13 - Son Güncelleme: 27.01.2023 14:31
EYT ile ilgili son dakika açıklama geldi. EYT düzenlemesi pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Heyecanlı geri sayım şimdiden başladı. Bu kapsamda hangi maddelerin yer alacağı, düzenlemede değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. İşte EYT'ye dair merak edilenler...
Milyonların merakla beklediği EYT'nin yasalaşması için artık geri sayım başladı.
PAZARTESİ MECLİS'TE
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. "Pazartesi günü Meclis'e sunacağız." dedi.
Düzenleme teklifi Meclis'te imzaya açıldı. Düzenleme daha sonra Plan Bütçe Komisyonu'na gelecek. Burada yasalaşma süreci başlayacak. Peki taslakta neler var? EYT'liler nasıl emekli olacak? İşte o detaylar...