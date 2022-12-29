EYT'de İLK MAAŞ POLİÇESİ || 2023 SGK, Bağ-Kur, EYT EMEKLİ maaş HESAPLAMA! 4a, 4b, 4c'li 2022 bitmeden başvurun! YÜKSEK emekli maaşı için...
Uzun zamandır beklenen EYT açıklaması sonrası vatandaşlar emekli maaş hesaplarına başladı. Buna göre birçok kişi EYT maaşları hakkında detayları merak ediyor. 20 yıllık sorun Başkan Erdoğan tarafından çözüldü. Yaş sınırı olmadan hakeden herkes emekli olabilecek.
29.12.2022 09:31 - Son Güncelleme: 29.12.2022 09:50
Milyonların beklediği EYT açıklama geldi. Vatandaşların en merak etikleri arasında ise EYT emekli maşları yer alıyor. İşte yüksek emekli maaşı için yapılması gerekeneler ve EYT emekli maaş hesabı...
EYT'DE EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3'LÜ FORMÜL
2000 yılı öncesi,
2000-2008 yılları arası
ve 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem
olmak üzere 3 ayrı dönem için farklı maaş hesabı yapılacak.
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ÖDENEN FAZLA PRİMLER YÜKSEK MAAŞ SAĞLAYACAK
Çalışılan yıllar, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmak emekli maaşını hesaplarken dikkate alınacaklar arasında yer alıyor. Bu nedenle EYT emekli maaşları bireysel ve farklı yatacak.