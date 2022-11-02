EYT'de hizmet tespiti müjdesi! Erken emeklilik için tüm KAPILAR AÇILDI!! 4A,4B,4C'lilere 45,46,47 yaş sonrası fırsat! Primler FAİZİYLE ödenecek..
EYT'de yeni müjde geldi. Aralık ayında çıkması beklenen düzenleme için 8 Eylül 1999 öncesinde sigortasız çalışanlar bu dönem için tespit davası açarak emekliliğe hak kazanabilir açıklaması yapıldı. Bu sayede geçmişte sigortasız bir şekilde çalışanlar bu yöntemle kolaylıkla erken emekliliğe hak kazanabilecek. Emeklilikte yaşa takılanlar yasal düzenlemeyi beklerken, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortasız çalıştıkları için kapsama giremeyecek olanlar çözüm arıyor. Bu tarihten önce sigortasız çalışanlar SGK'ya başvurarak ilk işe giriş tarihinin fiilen çalıştığı tarihin olması gerektiğini belirterek sigorta başlangıç tarihinin düzeltilmesini talep edebilir. 45 yaşını dolduranların da en büyük hayali erken emeklilik. Konuyla ilgili çalışmalar hızlandı. İşte tüm çalışanlar için EYT formülleri ve tüm merak edilenler...
8 Eylül 1999 öncesinde sigortasız çalışanlar bu dönem için tespit davası açarak emekliliğe hak kazanabilir.
Olumlu yanıt alınmazsa hizmet tespit devası açılabilir. Sigorta primleri faiziyle ödenebilir. Hizmet tespit davası için beş yıllık zaman aşımı süresi bulunmasına karşın SGK kayıtlarında "Bordro, sigortalı hesap fişi, bildirge" gibi belgeleri olması halinde hak düşürücü süre işletilmiyor.
EMEKLİLİK TAKVİMİ
31.12.2008 ~ 2009 7100 gün 60 yaş
09.09.1999 ~ 31/12/2008 7000 gün, 60 yaş
24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün, 58 yaş
24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün, 57 yaş
24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün, 56 yaş
24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün, 55 yaş
24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün, 54 yaş
24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün, 53 yaş
24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün, 52 yaş
24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün, 51 yaş
40 YAŞINDA ERKEN EMEKLİLİK
Kanser, Parkinson, MS, bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olan vatandaşlar erken emekli olabilmekte. Malulen emeklilik için prim gün sayısı ve diğer detaylar merak ediliyor. 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme koşulu ile beraber malulen emekli olunabiliyor.