EYT’de hizmet tespiti müjdesi! Erken emeklilik için tüm KAPILAR AÇILDI!! 4A,4B,4C’lilere 45,46,47 yaş sonrası fırsat! Primler FAİZİYLE ödenecek..

40 YAŞINDA ERKEN EMEKLİLİK

Kanser, Parkinson, MS, bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olan vatandaşlar erken emekli olabilmekte. Malulen emeklilik için prim gün sayısı ve diğer detaylar merak ediliyor. 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme koşulu ile beraber malulen emekli olunabiliyor.