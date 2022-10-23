EYT’de hazine değerinde yeni yaş GRAFİĞİ! 1993-1995-1996-1997-1999 sigorta girişliler EYT yıldızını kapacak! Staj, askerlik borçlanması, kıdem tazminatı...

Emeklilikte yaşa takılanlar bir süredir konunun yasalaşmasını bekliyor. Emeklilikte yaşa takılmak Türkiye'de 5 milyonu aşkın bireyi ilgilendiren kritik bir durum. EYT olarak kısaltılan emeklilikte yaşa takılma durumunda olan binlerce kişi için müjdeyi Bakan Bilgin verdi. EYT için Aralık ayı işaret edildi. Her geçen gün yeni detaylar gelmeye devam ediyor. İşte EYT'de son durum ve merak edilenler haberimizde!