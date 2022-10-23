EYT'de hazine değerinde yeni yaş GRAFİĞİ! 1993-1995-1996-1997-1999 sigorta girişliler EYT yıldızını kapacak! Staj, askerlik borçlanması, kıdem tazminatı...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında son gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT çalışmasında sona gelindi. Emekli aylığını artırmak için 2000 öncesi yüksek tavandan borçlanmanın büyük bir etkisi bulunuyor. Askerlik borçlanması da maaşın artmasında kritik bir öneme sahip. Düzenlemeye göre, yasa çıkınca koşulları eksik olan emekli adayları da eksiklerini tamamlamaları halinde emekli olabilecek. Peki, Borçlanma için EYT yasanın çıkmasını beklemeye gerek var mı? Askerlik borçlanması sigortalılığın başlangıç tarihini ne kadar öne çeker, kıdem tazminatı hakkı doğar mı? İşte merak edilenler...
23.10.2022 12:28 - Son Güncelleme: 23.10.2022 12:28
Emeklilikte yaşa takılanlar bir süredir konunun yasalaşmasını bekliyor. Emeklilikte yaşa takılmak Türkiye'de 5 milyonu aşkın bireyi ilgilendiren kritik bir durum. EYT olarak kısaltılan emeklilikte yaşa takılma durumunda olan binlerce kişi için müjdeyi Bakan Bilgin verdi. EYT için Aralık ayı işaret edildi. Her geçen gün yeni detaylar gelmeye devam ediyor. İşte EYT'de son durum ve merak edilenler haberimizde!
Yasa çıktıktan sonra askerlik borçlanması için, yasada açık hüküm bulunması, yönetmelikle uygulamaya açıklık getirilmesi ya da yargı kararıyla uygulamaya teşmil edilmesi gerekiyor. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) merak ettiği bazı soruların yanıtları şöyle: