EYT'de FİNAL TARİHİ VERİLDİ! 8 Eylül 1999 Ö. + SSK-5000, Bağkur 4C-7200 prim + 20-25 yıl EYT’de platin takımına geçti! İşte SGK 2023 emeklilik YAŞ TABLOSU ve 41.madde detayı! Stajda 1 yıllık süre…

"YIL BAŞINDAN ÖNCE EYT'Yİ GÜNDEMDEN ÇIKARACAĞIZ"

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT ile ilgili "Yılbaşından önce gündemden çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

EYT BU HAFTA AÇIKLANACAK



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesinin seçim sonrasına kaldığı iddialarını yalanlayarak "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklayacağız." dedi.



Bakan Bilgin, yaş şartı olup olmayacağının da o gün açıklanacağını belirtti.