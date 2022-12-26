EYT'de FİNAL TARİHİ VERİLDİ! 8 Eylül 1999 Ö. + SSK-5000, Bağkur 4C-7200 prim + 20-25 yıl EYT’de platin takımına geçti! İşte SGK 2023 emeklilik YAŞ TABLOSU ve 41.madde detayı! Stajda 1 yıllık süre…
8 eylül 99 öncesi sigortalıları kapsadığı belirlenen EYT'de final aşamasına geçildi. Bilindiği üzere EYT düzenlemesinde prim ve yıl şartlarının değişmeyeceği kesinleşti. Prim şartı SSK'lılar için 5000, Bağkur ve Emekli Sandığı için 7200-9000 gün olarak sabit kaldı. Yaş sınırı konusunda öneriler masaya gelmişti. Kabine'de Başkan Erdoğan,"Yılbaşından önce gündemden çıkaracağız" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda yaş şartı söz konusu olmazsa 2 milyon kişi emekli olacak. Peki, EYT'li olanların kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Staj düzenlemesi olacak mı? Yaş şartı geldi mi? İşte tüm detaylarıyla EYT meselesi...
EYT son dakika gelişmeler yaşanıyor. Düzenlemede detaylar açıklanırsa 2023 Ocak ayında yürürlüğe girmesi olası gözüküyor. Aylık bağlama oranı hakkında henüz çalışma yapılmadı. Öte yandan prim ve yıl şartının değişmemesi nedeniyle aralık ayı bitmeden borçlanma başvurusu yapılması daha karlı olacaktır. Peki EYT'de son durum ne? Ne zaman Meclis'e gelecek? İşte merak edilenler ve son gelişmeler haberimizde!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hükümetin yürüttüğü düzenlemede sona gelindi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş şartının henüz netleşmediğini söyledi. Gözler Başkanı Erdoğan'ın EYT açıklamasına çevrildi.
Gözler bu masada! ''EYT düzenlemesi, Emekli-memur maaşı... ''
"YIL BAŞINDAN ÖNCE EYT'Yİ GÜNDEMDEN ÇIKARACAĞIZ"
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT ile ilgili "Yılbaşından önce gündemden çıkaracağız" ifadelerini kullandı.
EYT BU HAFTA AÇIKLANACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesinin seçim sonrasına kaldığı iddialarını yalanlayarak "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklayacağız." dedi.
Bakan Bilgin, yaş şartı olup olmayacağının da o gün açıklanacağını belirtti.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona yaklaşıldı. En çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği.