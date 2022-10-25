EYT’de erken emeklilik BALONU PATLADI! 45,46,47,48 yaşında yıl ve prim eksiği olana müjde! 2 AY KALA SGK, Bağ-Kur DETAYI! 4.500 gün ve daha fazlası...

ASKERLİK BORÇLANMASI:

Eksik primi olan erkek sigortalılar açısından askerlik borçlanması ile tamamlama imkanı da bulunuyor. Erkekler askerde geçen tüm günlerini satın alarak emeklilik primlerine ekleyebiliyor. Böylece EYT için primi eksik olan bir sigortalı bu yolla prim kazanabilir. Askerlik sigortadan önce yapılmışsa borçlanılan gün kadar işe giriş tarihi de geri çekilerek ayrıca bir avantaj da kazanılıyor.