EYT’de elmas değerinde yepyeni prim yaş TABLOSU! 1990-1992-1996-1997-1999 sigortası olan EYT’li sayılacak! MAAŞ+ 18 bin TL tazminat...

EYT yasası hakkında gelişmeler en çok merak edilen konuların başında geliyor. Emekli olabilmek için yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar Aralık ayına odaklanmış durumda. Peki, EYT'de son gelişmeler neler? EYT çıkarsa kimler emekli olur? İşte merak edilenler!