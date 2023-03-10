EYT’de eksik prime B PLANI! 2000-2002-2003-2007 sigorta girişliler dikkat! O kişiler de EYT listesine girecek! Staj, askerlik, Bağkur tescil...

EYT'de eksik prim hakkında aramalar hız kazandı. EYT yasasından prim nedeniyle yararlanamayanlar alternatif yolları arıyor. 2 milyon 250 bin kişi emeklilik dilekçesi vermeye başladı. Primi eksik olanlar ise primi tamamlayıp emekli olacak. Peki, EYT'de eksik primler nasıl tamamlanır? İşte detaylar...