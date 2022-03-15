🔎EYT’de çözüm trafiği! Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın Meclis yolu öne mi çekildi? 950 bin kişi 1 GÜNDE emekli olacak! 45, 46, 47, 48 yaşında olanlar...

EYT sorunu için adım adım sona yaklaşılıyor ve çözüme çok az bir süre kaldı. Yüzbinlerce kişi emeklilikte yaş şartının kalkması veya düzenlenmesi için yasayı merakla bekliyor. 2022 yılında çözüme hiç olmadığı kadar yakın olduğunu düşünen pek çok vatandaş, EYT kapsamında yaşanan mağduriyetin en kısa sürede çözülmesi için taleplerini gündeme getirmeye devam ediyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? 2022 EYT çıkarsa kimler yararlanacak? İşte EYT son dakika haberleri 2022 gelişmeleri...