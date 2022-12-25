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Haberler Ekonomi EYT'de beklenen gün geldi! SSK, Bağ-Kur Esnaf emeklisine KAPSAM NETLEŞTİ! EYT 45,46,47 yaş İKİNCİ VAGONDA! 26 Aralık 2022 Kabine kararıyla...

EYT'de beklenen gün geldi! SSK, Bağ-Kur Esnaf emeklisine KAPSAM NETLEŞTİ! EYT 45,46,47 yaş İKİNCİ VAGONDA! 26 Aralık 2022 Kabine kararıyla...

Yılın son Kabine Toplantısı için heyecanlı bekleyiş başladı. Uzun zamandır beklenen EYT yarın masada yer alacak. Bu nedenle milyonlarca EYT'li yarın alınacak kararları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Yapılan araştırmalara göre EYT yaş ortalaması 49.9 olarak belirendi. Birçok detayın netleşmesinin ardından gözler yarınki Kabine Toplantısı'na çevrildi. İşte EYT son dakika gelişmeleri ve 26 Aralık Kabine Toplantısı konuları...

takvim.com.tr
25.12.2022 16:45 - Son Güncelleme: 25.12.2022 16:45
EYT’de beklenen gün geldi! SSK, Bağ-Kur Esnaf emeklisine KAPSAM NETLEŞTİ! EYT 45,46,47 yaş İKİNCİ VAGONDA! 26 Aralık 2022 Kabine kararıyla...

EYT'de son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Milyonlarca kişinin dört gözle beklediği gün geldi. İşte yarın Kabine Toplantısı sonrası alınacak kabine kararları ve EYT'de son durum...

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EYT’de beklenen gün geldi! SSK, Bağ-Kur Esnaf emeklisine KAPSAM NETLEŞTİ! EYT 45,46,47 yaş İKİNCİ VAGONDA! 26 Aralık 2022 Kabine kararıyla...

YARIN NETLEŞİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan meselenin çözümü için doğrudan talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılının ikinci yarısında EYT düzenlemesi için çalışmalarını hızlandırdı ve sona yaklaştı. Yaş şartının tamamen kalkması durumunda prim günü ve sigortalılık süresini doldurmuş kişi sayısının Ocak ayında 2 milyonu geçeceği bildirildi.

EYT’de beklenen gün geldi! SSK, Bağ-Kur Esnaf emeklisine KAPSAM NETLEŞTİ! EYT 45,46,47 yaş İKİNCİ VAGONDA! 26 Aralık 2022 Kabine kararıyla...

5,7 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK

Haziran ayı itibarıyla 4 milyon civarında olduğu ifade edilen EYT düzenlemesinden faydalanabilecek kişi sayısının da Bakanlığın tespiti sonrası 5,7 milyon civarına yükseldiği bildirildi.

EYT’de beklenen gün geldi! SSK, Bağ-Kur Esnaf emeklisine KAPSAM NETLEŞTİ! EYT 45,46,47 yaş İKİNCİ VAGONDA! 26 Aralık 2022 Kabine kararıyla...

EYT'LİLERİN YAŞ ORTALAMASI: 49,9

Emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalaması 49,9 olurken, müracatların hala sürmesi nedeniyle rakamlar sürekli değişiyor. Örneğin, Türkiye'de SGK'ya her ay ortalama 40-50 bin kişi emeklilik başvurusunda bulunuyor.

EYT’de beklenen gün geldi! SSK, Bağ-Kur Esnaf emeklisine KAPSAM NETLEŞTİ! EYT 45,46,47 yaş İKİNCİ VAGONDA! 26 Aralık 2022 Kabine kararıyla...

26 ARALIK KABİNE TOPLANTISI SONRASI EYT AÇIKLANACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclis'e sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

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