EYT'de Bağkur tescili olmayanlara 2. şans! 2000 öncesi için geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? 2 farklı tarihe dikkat! Vergi mükellefi, Sicil kaydı, meslek odası...
EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. Ardından Bağkur'luların prim eşitliği için çalışmalar başlatıldı. 5 yıl erken emekliliğin önü açılmış oldu. Bu gelişmeler sonrası en merak edilenl konulardan biri de Bağkur tescil affı oldu. 2000'den önce geriye dönük kayıt hakkı verilip verilmeyeceği konusunda gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Bağkur tescil afı verilecek mi? İşte merak edilenler...
10.05.2023 23:16 - Son Güncelleme: 10.05.2023 23:16
Bağkur'lulara yapılan yeni emeklilik düzenlemesi sonrası gözler tescil affına çevrildi. Geçmişte vergi mükellefi veya meslek odasına veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde bugün Bağkur'lu olamayanlar tecsil affı için yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Peki, Bağkur'luya tescil affı verilecek mi? İşte detaylar...