EYT'de Bağkur kadrosu NETLEŞTİ! 7200 gün + 2000-2008 sigortalılar EYT fanusuna alınacak! Yaş haddi 5 yıl düşecek! PRİM eşitliği için Meclis'te 10 gün detayı...
Milyonlarca Bağkur'lunun beklentisi emeklilik için gereken prim sayısını düşürecek çalışmada. Hem kapsamı hem de mevcut sigortalıları kapsayıp kapsamayacağı merakla bekleniyor. Son olarak konuyla ilgili Ankara Ticaret Odası ile de görüşen Bakan Bilgin, bu buluşmanın ardından da istihdam sayısına göre bir kriter belirlenebileceği yönünde açıklama yaptı. Peki, Bağkur primleri ne zaman düşecek? 7.200 Bağkur prim şartı netleşti mi? İşte son gelişmeler...
12.04.2023 18:39 - Son Güncelleme: 12.04.2023 18:39
Yıl şartını tamamlayan ancak prim eksiği olanlar EYT'den yararlanma yollarını araştırıyor. Öte yandan Bağkur sigortalılar için prim eşitliği mevzusu gündemde sıcaklığını koruyor. Aralarında esnafın da bulunduğu Bağ-Kur'luların emeklilik şartları kolaylaşıyor. Böylelikle 5 yıl erken emeklilik fırsatı geliyor. Peki, kimler yararlanacak? İşte detaylar...