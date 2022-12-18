EYT’de ASİL KADRO belli oldu! SSK:5.000, 4B:7200 gün + 45-50 YAŞ arası+ 1999 evvel sigortalılar EYT’de inci değerinde! Staj mağdurlarına son 13 gün detayı!

Yurt dışından çalışanların talepleri var. Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma var. Tüm bunları bitireceğiz inşallah, o konuda da gerekli tedbirleri alıyoruz. Onlardan birisi de kıdem tazminatının ödenmesi konusunda KGF'de bir kredi verilmesi, Maliye Bakanı Nebati Bey ile bu konuda görüştük. Kamuoyuna yansıdı. İlk toplantıdan itibaren işverenlerimizden başta TİSK olmak üzere odalardan bu talep gelmişti. Sayın Bakana kredi konusunda çözdük. Süreç başladığı zaman bunlarda herhangi bir aksama olmayacak.