EYT’de Aralık REVİZYONU! 1997-1998-1999-2000-2002-2007-2009 sigortalılara EYT perdesi açıldı! Erken emeklilikte maaş + promosyon, ikramiye...

EYT'lilerin emekliliğine sayılı günler kaldı. Düzenleme geldiğinde ilk etapta 1 buçuk milyon kişi emekli edilecek. Emeklilik imkanı elde edecek EYT'liler çalışmaya devam etsin ya da etmesin pek çok imkana kavuşacak. Promosyon, ikramiye, vergi muafiyeti gibi haklardan yararlanılabilecek. İşte EYT'de son gelişmeler haberimizde!