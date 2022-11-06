EYT'de Aralık fişeği ateşe verildi! 1980-1987-1992-1995-1999 sigortalılık süresi hazine değerinde! 39-41-44-52-61 santim santim EYT yaş hesabı!

EYT'DEKİ ÇALIŞMALAR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş EYT hakkında açıklamada bulundu. İşte o sözleri;

"Milletin gündeminde olup da AK Parti'nin masasında olmayan hiçbir şey yoktur. Biz rasyonel bir şekilde, vatandaşın taleplerini değerlendiriyoruz. EYT'yi de Çalışma Bakanımız açıklayacaktır."